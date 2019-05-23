Сбылось: Потап и Настя Каменских поженились

Новости шоу бизнеса: Знаменитый дуэт исполнителей Потап и Настя Каменских, которые в течение 11 лет выступали на одной сцене, 23 мая поженились.

Длительное время пара скрывала свои отношения и не комментировала никакие слухи об их романе, но в день свадьбы исполнители опубликовали видеоролик "Константа", в котором они публично заявили о своих чувствах и признались, что будут праздновать свадьбу.

Свадьба Потапа и Насти Каменских состоялась в ресторане Fabius, недалеко от Киева. Он расположен на Столичном шоссе на въезде в Конча-Заспу. Ресторан известен своей итальянской кухней, имеет собственную сыроварню, пекарню и даже экотеплицу. Известно, что накануне церемонии, по данным СМИ, на летнюю террасу ресторана завезли технику и цветы, а само заведение на весь день 23 мая закрыто для посторонних.

Для свадебной церемонии Настя Каменских выбрала платье в салоне Luxury Bridal Store "Novias". Платье белого цвета удачно подчеркнуло ее фигуру, выделив грудь глубоким декольте. Вышитые аппликации на платье добавили роскоши и элегантности. Волосы она заколола наверх, оставив два локона, а для макияжа выбрала нежные оттенки. 32-летняя Настя Каменских для свадьбы также надела изысканную кружевную фату.

Что касается Потапа, то он примерил стильный бежевый костюм, белую рубашку и белые кроссовки. Что интересно, свадебные платья на фотографиях перед свадьбой и во время церемонии отличаются, поэтому можно утверждать, что для особого дня певица подобрала не один образ.

Среди звездных гостей на свадьбе невест можно увидеть Олю Полякову, Надю Дорофееву и Владимира Дантеса, танцовщицу команды Насти под псевдонимом в Instagram "Henry Liya", Екатерину Осадчую и Юрия Горбунова, Машу Ефросинину и других.