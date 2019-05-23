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Первое фото в свадебном платье: Настя Каменских опубликовала новый снимок

Первое фото в свадебном платье: Настя Каменских опубликовала новый снимок
18:17 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Знаменитая украинская певица Настя Каменских выходит замуж за продюсера Алексея Потапенко.

Певица уже поделилась первыми фото с подготовки к свадебной церемонии в социальной сети и показала, как выглядит ее роскошное платье.

О свадьбе Насти Каменских и Потапа стало известно сегодня утром. Продюсер и автор песен обнародовал новый клип на песню "Константа", где признается в беспрекословной любви к своей возлюбленной. Так, сегодня, 23 мая, Потап и Настя поженятся в одном из ресторанов в Киевской области. Первые фото с подготовки к свадьбе невеста опубликовала на своей странице в Instagram.

Первые фото с подготовки к свадьбе и самой церемонии невеста опубликовала на своей странице в Instagram. Перед камерой артистка предстала в роскошном приталенном платье с пикантным декольте. Согласно фото, певица отказалась от фаты, отдав предпочтение элегантной свадебной прическе.

"Наша любовь – это константа", – подписала снимок Настя Каменских.

 
 
 
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Наша любовь — это константа #bearanddiamond

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Ранее журналисты "Вести" утверждали, что свадебное платье певица выбрала в салоне Luxury Bridal Store "Novias".

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Одной из дебютных предсвадебных фотографий был кадр, на котором Настя Каменских стоит спиной к камере в шелковом пеньюаре и с праздничной прической в виде дульки. На спине халата виднеется слово Bride, что в переводе на русский означает "невеста".

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Свадьба, Свадебное платье, Настя Каменских, Потап.
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