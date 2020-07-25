Певица Оля Цибульская показала пикантный образ, с которого началась ее карьера (Фото)

Благодаря этому снимку украинская певица Оля Цибульская получила работу на телеканале в Будапеште.

Артистка и телеведущая Оля Цибульская продолжает раскрывать подробности своего карьерного пути. Перед этим знаменитость сообщила про тяжелый период в становлении, а теперь поделилась новыми подробностями телевизионного успеха.

Цибульская на своей странице в Instagram опубликовала архивный снимок, который стал решающим в ее жизни.

Стало известно, что данная фотосессия нужна была артистке, для того чтобы получить место на канале в Будапеште. К тому же, ей удалось получить место на канале в Будапеште, а именно ее приняли в ряды телеведущих.

Знаменитость сообщила, что в жизни оказывается реально реализовать все, если есть вера в себя.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Оля Цибульська (@cybulskaya) 22 Июл 2020 в 10:56 PDT

"Це мій перший київський сценічний костюм. Сукню я купила на Привокзальному ринку, ультрамодні колготки в сіткочку — на базарі, а рожеві туфлі — за останні гроші на Троєщині. Тоді ця "зйомка" була вирішальною в моїй кар'єрі. Я надсилала її в агенцію, яка шукала нові обличчя для телешоу в Будапешті. В мене було рівно 36 шансів — стільки, скільки кадрів на плівці фотоапарату. А от права на помилку не було, бо не було... фотошопу. Ні ретуші, ні фільтрів, ні пресетів (звучить як фільм жахів). Тільки я, моя віра в себе і килим", - призналась звезда.

Напомним, Кэти Перри, которая находится на последних месяцах беременности, рассказала о странной фотографии с актером Орландо Блумом, которое было сделано в 2016 году еще в начале отношений пары.