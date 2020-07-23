Очаровательная Тина Кароль вместе с сыном посетила 15-летия программы "Светская жизнь" (Фото)

Юбилейный концерт ко дню рождения популярной телевизионной программы состоялся в Ботаническом саду имени Гришко. Тина Кароль не только посетила светское мероприятие как гость, но также успела выступить на сцене перед гостями и коллегами.
Артистка появилась в элегантном образе. Для приема Тина выбрала черный костюм с белоснежной блузкой. Звезда сделала фирменную укладку волос, а также яркий макияж, при этом подчеркнув губы алой помадой.
В очередной раз Тина Кароль очаровывает своих фанатов безупречным стилем и женственностью.
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Несмотря на то, что украинская певица очень редко появляется с 11-летним сыном на публике, в этот раз артистка решила сделать исключение.
Напомним о том, что недавно украинская исполнительница призналась, что мечтает купить дом в карпатском поселке, потому что ей нравится быть в гармонии с природой.