Очаровательная Тина Кароль вместе с сыном посетила 15-летия программы "Светская жизнь" (Фото)

В четверг, 16 июля, состоялся юбилей известной телепрограммы о знаменитостях "Светская жизнь", которую провела телеведущая Екатерина Осадчая. На звездном мероприятии оказалась одна из главных артисток украинского шоу-бизнеса Тина Кароль, которая пришла на прием вместе с сыном Вениамином.

Юбилейный концерт ко дню рождения популярной телевизионной программы состоялся в Ботаническом саду имени Гришко. Тина Кароль не только посетила светское мероприятие как гость, но также успела выступить на сцене перед гостями и коллегами.

Артистка появилась в элегантном образе. Для приема Тина выбрала черный костюм с белоснежной блузкой. Звезда сделала фирменную укладку волос, а также яркий макияж, при этом подчеркнув губы алой помадой.

В очередной раз Тина Кароль очаровывает своих фанатов безупречным стилем и женственностью.

View this post on Instagram A post shared by Тина Кароль | ФанТина (@tinakarol_fantina) on Jul 23, 2020 at 4:03am PDT

Несмотря на то, что украинская певица очень редко появляется с 11-летним сыном на публике, в этот раз артистка решила сделать исключение.

Напомним о том, что недавно украинская исполнительница призналась, что мечтает купить дом в карпатском поселке, потому что ей нравится быть в гармонии с природой.