Певица Alyosha показала огромный животик в облегающем платье (Фото)

Украинская исполнительница, которая ждет 3-го ребенка, продемонстрировала свой уже довольно большой живот.

Певица Alyosha продолжает делиться со своими поклонниками яркими фото, на которых показывает свой беременный животик.

На личной странице в инстаграме артистка опубликовала новое фото, где позирует без макияжа.

Исполнительница на данный момент с нетерпением ждет появления своей дочери на свет. Она готовится к родам и не забывает об отдыхе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ALYOSHA (@alyoshasinger) 22 Июл 2020 в 9:53 PDT

На новом опубликованном снимке знаменитость предстала в обтягивающем сером платье. Этот наряд хорошо подчеркнул ее большой беременный живот. Alyosha изображена без макияжа на лице.

Таким образом она решила продемонстрировать натуральную красоту, женственность и доказала, что женщина всегда может выглядеть великолепно.

На фото видно, что певица позировала рядом с роскошными, невероятно красивыми цветами, которые добавляли фотографии особой, нежной атмосферы.

Сегодня у меня был день красоты. Скоро расскажу вам интересное об уходе для беременных, – написала в публикации Alyosha.

Напомним, телеведущая Леся Никитюк отправилась в Карпаты и теперь делится с подписчиками красочными кадрами.