Певица Alyosha показала огромный животик в облегающем платье (Фото)

Певица Alyosha продолжает делиться со своими поклонниками яркими фото, на которых показывает свой беременный животик.
На личной странице в инстаграме артистка опубликовала новое фото, где позирует без макияжа.
Исполнительница на данный момент с нетерпением ждет появления своей дочери на свет. Она готовится к родам и не забывает об отдыхе.
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На новом опубликованном снимке знаменитость предстала в обтягивающем сером платье. Этот наряд хорошо подчеркнул ее большой беременный живот. Alyosha изображена без макияжа на лице.
Таким образом она решила продемонстрировать натуральную красоту, женственность и доказала, что женщина всегда может выглядеть великолепно.
На фото видно, что певица позировала рядом с роскошными, невероятно красивыми цветами, которые добавляли фотографии особой, нежной атмосферы.
Сегодня у меня был день красоты. Скоро расскажу вам интересное об уходе для беременных, – написала в публикации Alyosha.
Напомним, телеведущая Леся Никитюк отправилась в Карпаты и теперь делится с подписчиками красочными кадрами.