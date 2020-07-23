Скачать
Четверг, 23.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Захват заложника в Полтаве: что известно на данный момент
Захват заложника в Полтаве: что известно на данный момент
"Частый гость в России": у Порошенко отреагировали на заявление Жвании о захвате власти
"Частый гость в России": у Порошенко отреагировали на заявление Жвании о захвате власти
Луческу официально возглавил киевское Динамо
Луческу официально возглавил киевское Динамо
Украинский хоррор "TOGETHER" отметили на международных кинофестивалях (Видео)
Украинский хоррор "TOGETHER" отметили на международных кинофестивалях (Видео)

Певица Alyosha показала огромный животик в облегающем платье (Фото)

Певица Alyosha показала огромный животик в облегающем платье (Фото)
Обновлено 15:55 Сегодня Телеграф Фото: instagram.com
Украинская исполнительница, которая ждет 3-го ребенка, продемонстрировала свой уже довольно большой живот.

Певица Alyosha продолжает делиться со своими поклонниками яркими фото, на которых показывает свой беременный животик.

На личной странице в инстаграме артистка опубликовала новое фото, где позирует без макияжа.

Исполнительница на данный момент с нетерпением ждет появления своей дочери на свет. Она готовится к родам и не забывает об отдыхе. 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ALYOSHA (@alyoshasinger)

На новом опубликованном снимке знаменитость предстала в обтягивающем сером платье. Этот наряд хорошо подчеркнул ее большой беременный живот. Alyosha изображена без макияжа на лице.

Таким образом она решила продемонстрировать натуральную красоту, женственность и доказала, что женщина всегда может выглядеть великолепно.

Официально: 27-летняя певица Деми Ловато выходит замуж (Фото)

На фото видно, что певица позировала рядом с роскошными, невероятно красивыми цветами, которые добавляли фотографии особой, нежной атмосферы.

Сегодня у меня был день красоты. Скоро расскажу вам интересное об уходе для беременных, – написала в публикации Alyosha.

Напомним, телеведущая Леся Никитюк отправилась в Карпаты и теперь делится с подписчиками красочными кадрами.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Беременность, Alyosha, Елена Тополя.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Итоги 22 июля: в Украине продлили карантин и вводят безвиз с еще шестью странами
02 В Украину идут дожди и грозы: прогноз погоды до конца недели
03 Таран: Российская агрессия остается основной проблемой региональной безопасности
04 Зеленский подписал закон об изменениях в Избирательный кодекс
05 В Украине второй день подряд растет число новых случаев коронавируса
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
ВНО 2020: в УЦОКО назвали &quot;проходной&quot; бал по двум предметам
ВНО 2020: в УЦОКО назвали "проходной" бал по двум предметам
В УЗ возобновляют питание в пассажирских поездах: детали
В УЗ возобновляют питание в пассажирских поездах: детали
В Полтаве мужчина угрожает полицейским взорвать гранату
В Полтаве мужчина угрожает полицейским взорвать гранату
The Rolling Stones опубликовали видео своей неизвестной песни
The Rolling Stones опубликовали видео своей неизвестной песни
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь