Официально: 27-летняя певица Деми Ловато выходит замуж (Фото)

Деми Ловато сказала "ДА" своему бойфренду — 29-летней звезде сериала "Дурнушка" Максу Эриху. Влюбленные знакомы меньше полугода.

По словам певицы, возлюбленный сделал ей предложение в среду, 22 июля. Для этого Макс Эрих пригласил девушку на прогулку по пляжу Малибу и на фоне океана предложил знаменитости выйти за него замуж. Деми Ловато конечно же приняла кольцо, вследствие этого вскоре пара пойдет к алтарю.

27-летняя знаменитость на своей странице в Instagram призналась, что совсем скоро станет законной женой своему возлюбленному.

"Когда я была маленькой девочкой, отец всегда называл меня своим "маленьким партнером". Это могло бы прозвучать странно, если бы не его акцент ковбоя. Для меня это имело особое значение. И сегодня это слово снова имеет смысл, но сегодня я официально собираюсь быть партнером другого человека", – написала Деми Ловато.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Demi Lovato (@ddlovato) 22 Июл 2020 в 10:46 PDT

На помолвку артистка Деми Ловато одела белое мини платье. Влюбленная пара устроила романтическую фотосессию, результаты которой уже покорили сеть.

Сообщается, что на помолвку Макс Эрих заказал особый перстень с крупным бриллиантом. Ювелирное изделие специально для Деми Ловато разработал Питер Марк.

Напомним, популярная певица Анна Седокова, улетевшая с возлюбленным спортсменом Янисом Тиммой в США, в третий раз выходит замуж.