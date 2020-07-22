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Ким Кардашян раскрыла шокирующую правду о Канье Уэсте: его карьера политика под угрозой

Ким Кардашян раскрыла шокирующую правду о Канье Уэсте: его карьера политика под угрозой
Обновлено 22:52 Сегодня Телеграф
Американская звезда реалити-шоу подтвердила психическое расстройство своего супруга Канье Уэсте. Напомним, что рэпер участвует в предвыборной гонке на должность президента США.

По словам Ким, у супруга действительно есть проблемы с психикой, и это биполярное расстройство.

"Я понимаю, что Канье часто становится объектом критики, а его поведение иногда может вызвать противоречивые эмоции. Он замечательный, но сложный человек. Те, кто близко знают Канье, понимают, что он порой говорит то, что не соответствует его намерениям", - написала звезда в инстаграм-сторис.

Ким Кардашян объяснила, почему молчала о состоянии своего мужа последние годы. Причиной этому стал страх за своих детей, а также чувство уважения к личной жизни Канье.

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Пока мужчина не признает свою проблему с психическим расстройством и не намерен самостоятельно отправляться в специальные учреждение для лечения, однако супруга Канье Уэст заверяет, что это не мешает ему творить и воплощать свои мечты в реальность. В этом случае она подчеркивает, что стать президентом США для артиста - дело сознательное.

Как сообщалось ранее, Канье Уэст официально подал заявку на участие в президентских выборах США. Кроме этого, рэпер впервые встретился с избирателями и поговорил с ними об экономике, абортах и о Боге.

Также, Ким Кардашьян хочет, чтобы он немедленно выбыл из президентской гонки 2020 года и рассмотрит вопрос о разводе, если он этого не сделает.

Позже на странице кандидата в президента появился скандальный твит о разводе с Ким Кардашьян, который вскоре исчез. Отмечается, что в Twitter появилась серия странных сообщений, в которых Канье обращался в супруге и своей теще Крис Дженнер.

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Все по теме:

Здоровье, Канье Уэст, Психика, Ким Кардашьян, Расстройство.

Автор:

Телеграф
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