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Канье Уэст заявил о разводе с Ким Кардашьян, но, похоже, передумал
Канье Уэст заявил о разводе с Ким Кардашьян, но, похоже, передумал

Канье Уэст заявил о разводе с Ким Кардашьян, но, похоже, передумал

Канье Уэст заявил о разводе с Ким Кардашьян, но, похоже, передумал
12:40 Сегодня Телеграф Фото: Instagram
Скандал на фоне президентской кампании всемирно известного репера Канье Уэста продлолжается. На странице кандидата в президента появился скандальный твит о разводе с Ким Кардашьян, который вскоре исчез.

Популярный репер Канье Уэст, который баллотируется в президенты США, написал в Twitter-аккаунте странный твит, что разводится со светской львицей Ким Кардашьян.

"Я пытался развестись с тех пор, как Ким встретилась с Миком (рэпер Meek Mill) в Warldolf по поводу тюремной реформы", — говорится в твите. 

Твит о разводе с Кардашьян появился примерно через день после того, как Уэст опубликовал в Twitter серию других странных сообщений, в которых обращался в супруге и своей теще Крис Дженнер.

Скрин твита Канье Уэста

Рэпер писал, что Ким и Крис хотят "закрыть" его, как человека с психическими расстройствами. Позже все эти твиты исчесли из аккаунта знаменитости.

Канье Уэст официально подал заявку на участие в президентских выборах США

Напомним, президентская кампания Канье Уэста принесла раздор в его семью. Ким Кардашьян хочет, чтобы он немедленно выбыл из президентской гонки 2020 года и рассмотрит вопрос о разводе, если он этого не сделает.

Светская львица подозревает, что у ее мужа могут обостриться психические расстройства.

На первой предвыборной встрече с американскими избирателями в центре Exquis Event звезда сцены поговорил об экономике, абортах и о Боге.

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Канье Уэст, Ким Кардашьян.

Автор:

Телеграф
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