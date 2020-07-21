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Никакого президентства: Ким Кардашьян пригрозила Канье Уэсту разводом
Никакого президентства: Ким Кардашьян пригрозила Канье Уэсту разводом

Никакого президентства: Ким Кардашьян пригрозила Канье Уэсту разводом

Никакого президентства: Ким Кардашьян пригрозила Канье Уэсту разводом
19:52 Сегодня Телеграф Фото: Instagram
Источники заявляют, что Ким Кардашьян хочет, чтобы Канье Уэст выбыл из президентской гонки "немедленно",

Президентская кампания Канье Уэста принесла раздор в его семью. Ким Кардашьян хочет, чтобы он немедленно выбыл из президентской гонки 2020 года и рассмотрит вопрос о разводе, если он этого не сделает.

Об этом сообщает The Sun.

Светская львица подозревает, что у ее мужа могут обостриться психические расстройства.

После первой встречи с избирателями в Южной Каролине Канье Уэст написал несколько твитов. В одном из них он рассказал, что жена очень зла на него за то, что он рассказал некоторые детали их семейной жизни. В частности, в своей речи Уэст вспомнил, как Ким хотела сделать аборт, будучи беременной их первым чадом Нортой.

Канье Уэста в президенты США: рэпер впервые встретился с избирателями и заплакал (Видео)

Похоже, Кардашьян не думала, что Уэст когда-нибудь осмелиться рассказать эту правду, которая много лет хранилась в тайне. Из-за этого она пыталась прилететь в Вайоминг и забрать его на лечение.

"Жена пыталась прилететь в Вайоминг с врачом, чтобы, как в фильме "Долой", запереть меня, потому что вчера я рыдал о том, как спас жизнь своей дочери", – написал в Twitter'е Канье.

Инсайдеры издания The Sun также добавляют, что Ким Кардашьян угрожает рэперу разводом, поскольку он не потянет кресло президента из-за диагностированного у него биполярного расстройства.

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Канье Уэст, Знаменитости, Ким Кардашьян.

Автор:

Телеграф
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