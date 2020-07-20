Канье Уэста в президенты США: рэпер впервые встретился с избирателями и заплакал (Видео)

Американский исполнитель, который 15 июля подал заявку на участие в президентских выборах США, провел свое первое предвыборное мероприятие с избирателями в городе Норт-Чарльстон штата Южная Королина.

Популярный рэпер и исполнитель хип-хопа Канье Уэста готов официально стать президентом США. На первой предвыборной встрече с американскими избирателями в центре Exquis Event звезда сцены поговорил об экономике, абортах и о Боге.

Канье Уэст заявил о том, что никто из действующих политиков "не сможет освободить народ".

"Единственное, что может дать нам свободу, это следование заветам, которые были даны нам ради Земли обетованной. Мы все равны в глазах Господа", - сказал рэпер.

Также кандидат раскритиковал аборты, а после того, как рассказал семейную историю, в которой его отец 43 года назад предлагал матери сделать аборт, Канье разрыдался. При этом артист выступил за их легализацию.

Стоит отметить, что кандидат в президенты США выступил перед людьми в защитном бронежилете, на котором было написано "Security", а на его голове было выбрито число "2020".

Как сообщалось ранее, в начале июля Канье Уэст известил в своем Twitter, что планирует баллотироваться на пост президента США. При этом, близкие к окружению музыканта рассказали СМИ, что в данное время мужчина переживает обострение психического расстройства, которое артист переносит каждый год.