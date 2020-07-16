Канье Уэст официально подал заявку на участие в президентских выборах США

Американский исполнитель хип-хопа и музыкальный продюсер Канье Уэст зарегистрировался кандидатом в президенты США. Он успел подать документы в избирательный округ штата Оклахома. Но пока неизвестно, действительно ли рэпер будет участвовать в предвыборной гонке. Об этом сообщает Associated Press.

Представитель Канье Уэста 15 июля успел подать все необходимые документы в избирательный округ штата Оклахома. Именно эта дата была крайним сроком регистрации, поскольку в других штатах срок подачи документов рэпер уже просрочил.

Регистрационный взнос для одного из самых богатых американских хип-хоп-исполнителей составил 35 тысяч долларов - более 950 тысяч гривен.

Регистрация состоялась на следующий день после того, как один из членов предвыборной компании артиста Стив Крамер в комментарии к изданию New York Magazine сообщил, что Уэст передумал участвовать в президентских выборах.

View this post on Instagram A post shared by Kanye West (@kanyew.est) on Jul 14, 2020 at 10:01pm PDT

Канье Уэст, который состоит в браке со звездой реалити-шоу Ким Кардашьян, первоначально объявил о своей кандидатуре 4 июля 2020 года. Музыкант будет участвовать в выборах от комитета "Канье 2020", а название его собственной партии - BDY ("The Birthday Party"), что в переводе означает "Партия дня рождения".