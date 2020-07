Трамп отреагировал на намерения Канье Уэста баллотироваться в президенты США

Президент США Дональд Трамп прокомментировал намерения музыканта Канье Уэста баллотироваться в президенты и отметил, что он сможет отобрать голоса афроамериканцев у Джо Байдена.

Об этом глава американского государства написал в Twitter.

That shouldn’t be hard. Corrupt Joe has done nothing good for Black people! https://t.co/R4r0svuT4u

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 11, 2020