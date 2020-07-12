Трамп отреагировал на намерения Канье Уэста баллотироваться в президенты США

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что репер Канье Уэст, который баллотируется на пост главы США, сможет обойти бывшего вице-президента Джо Байдена.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал намерения музыканта Канье Уэста баллотироваться в президенты и отметил, что он сможет отобрать голоса афроамериканцев у Джо Байдена.

Об этом глава американского государства написал в Twitter.

That shouldn’t be hard. Corrupt Joe has done nothing good for Black people! https://t.co/R4r0svuT4u — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 11, 2020

"Это ему не будет сложно. Коррумпированный Джо не сделал ничего хорошего для чернокожих", - заявил Трамп.

Как сообщалось, ранее музыкант и супруг Ким Кардашьян Канье Уэст заявил, что собирается баллотироваться на пост главы США.

На предыдущих выборах он поддерживал Дональда Трампа, но разочаровался в нынешнем президенте. Канье отметил, что "по сути, отказывается от красной кепки", имея в виду символ избирательной кампании Трампа. Рэпер заявил, что хотел бы представлять республиканцев, но так как от них баллотируется Трамп, то он будет независимым кандидатом.

9 июля Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что считает Канье Уэста отличным парнем, и что тот в конечном счете все равно поддержит республиканцев.

Напомним, президентские выборы в США запланированы на 3 ноября. Традиционно за главный пост страны борются республиканцы и демократы. Республиканцы выдвигают нынешнего главу Белого дома Дональда Трампа. Демократическую партию, вероятней всего, будет представлять бывший вице-президент 77-летний Джо Байден.