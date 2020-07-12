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Трамп отреагировал на намерения Канье Уэста баллотироваться в президенты США

Трамп отреагировал на намерения Канье Уэста баллотироваться в президенты США
Обновлено 10:42 Сегодня Телеграф
Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что репер Канье Уэст, который баллотируется на пост главы США, сможет обойти бывшего вице-президента Джо Байдена.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал намерения музыканта Канье Уэста баллотироваться в президенты и отметил, что он сможет отобрать голоса афроамериканцев у Джо Байдена.

Об этом глава американского государства написал в Twitter.

 "Это ему не будет сложно. Коррумпированный Джо не сделал ничего хорошего для чернокожих", - заявил Трамп.

Как сообщалось, ранее музыкант и супруг Ким Кардашьян Канье Уэст заявил, что собирается баллотироваться на пост главы США.

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На предыдущих выборах он поддерживал Дональда Трампа, но разочаровался в нынешнем президенте. Канье отметил, что "по сути, отказывается от красной кепки", имея в виду символ избирательной кампании Трампа. Рэпер заявил, что хотел бы представлять республиканцев, но так как от них баллотируется Трамп, то он будет независимым кандидатом. 

9 июля Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что считает Канье Уэста отличным парнем, и что тот в конечном счете все равно поддержит республиканцев.

Напомним, президентские выборы в США запланированы на 3 ноября. Традиционно за главный пост страны борются республиканцы и демократы. Республиканцы выдвигают нынешнего главу Белого дома Дональда Трампа. Демократическую партию, вероятней всего, будет представлять бывший вице-президент 77-летний Джо Байден.

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Все по теме:

США, Канье Уэст, Джо Байден, Дональд Трамп, Выборы в США.

Автор:

Телеграф
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