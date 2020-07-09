Сделает Белый дом розовым: Пэрис Хилтон поборется за президентское кресло США

Пэрис Хилтон заявила, что идет в президенты США и видит своим "заместителем" Рианну.

Американская модель, актриса, певица и светская львица Пэрис Хилтон будет баллотироваться в президенты США.

Об этом она объявила в видеоролике, выставленном в Twitter под хештэгом #ParisForPresident ("Пэрис в президенты").

На видео, отвечая на вопрос о президентской гонке, Хилтон говорит: "Да, я баллотируюсь".

В напарницы себе светская львица выбрала певицу Рианну: "Она красивая и талантливая, я думаю, из неё получится отличный вице-президент".

Хилтон также сказала, что в случае победы покрасит Белый дом в розовый цвет и разрешит в нем присутствие домашних животных.

Ранее о намерении баллотироваться в президенты США объявил муж другой светской львицы, Ким Кардашьян, - рэпер Канье Уэст.