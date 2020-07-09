Сделает Белый дом розовым: Пэрис Хилтон поборется за президентское кресло США

Американская модель, актриса, певица и светская львица Пэрис Хилтон будет баллотироваться в президенты США.
Об этом она объявила в видеоролике, выставленном в Twitter под хештэгом #ParisForPresident ("Пэрис в президенты").
На видео, отвечая на вопрос о президентской гонке, Хилтон говорит: "Да, я баллотируюсь".
#ParisForPresident pic.twitter.com/Sa84ZRJsV3
— Paris Hilton (@ParisHilton) July 6, 2020
В напарницы себе светская львица выбрала певицу Рианну: "Она красивая и талантливая, я думаю, из неё получится отличный вице-президент".
Хилтон также сказала, что в случае победы покрасит Белый дом в розовый цвет и разрешит в нем присутствие домашних животных.
Ранее о намерении баллотироваться в президенты США объявил муж другой светской львицы, Ким Кардашьян, - рэпер Канье Уэст.