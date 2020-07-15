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Канье Уэст не будет бороться за президентское кресло США

Канье Уэст не будет бороться за президентское кресло США
10:28 Сегодня Телеграф
Зарубежные СМИ сообщают, что Канье Уэст передумал участвовать в выборах президента.

Знаменитый американский репер Канье Уэст решил отказаться от своих намерений поучаствовать в президентских выборах США.

Об этом рассказал один из членов предвыборной компании артиста Стив Крамер в комментарии New York Magazine.

По его словам, команда Уэста занималась сбором подписей. Процесс сбора подписей был описан как продолжающийся, и Крамер сказал, что у них была подавляющая поддержка, чтобы "включить его в избирательный бюллетень". Он добавил: "Будет ли кто-нибудь голосовать за него или нет, зависит от них". 

Но вскоре избирательная команда рэпера перестала трудиться. "Он выбыл", — пояснил Крамер.

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Как известно, в субботу, 4 июля, Канье Уэст сообщил в Твиттере, что баллотируется на пост президента. Публика восприняла это как одно из типичных громких высказываний репера. Твиттер тут взорвался от обсуждений. Большинство не верило в правдивость этой информации.

На эту новость отреагировали множество знаменитостей и политиков. Среди них - Кэти Перри и Дональд Трамп. Одна из самых успешных артисток мира не стала скрывать, что это полнейший бред и на президентских выборах в США 2020 года репера поддерживать не будет.  Трамп в свою очередь написал твит: "Это [стать президентом - ред.] ему не будет сложно. Коррумпированный Джо не сделал ничего хорошего для чернокожих".

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Канье Уэст, Рэпер, Знаменитости.

Автор:

Телеграф
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