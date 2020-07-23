Певица Анна Седокова выходит замуж за Яниса Тимму (Фото)

Популярная певица Анна Седокова, улетевшая с возлюбленным спортсменом Янисом Тиммой в США, в третий раз выходит замуж.

Анна Седокова выходит замуж за Яниса Тимму, с которым имела отношения больше года.

Предложение артистке Янис сделал именно на отдыхе в США. Баскетболист свою возлюбленную пригласил на прогулку на яхте и в такой романтичной обстановке преподнес ей букет роз и подарил кольцо.

Такой радостной новостью Анна сразу же поделилась со своими подписчиками в Instagram, опубликовав трепетное фото и нежные слова любимому:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) 22 Июл 2020 в 7:37 PDT

"Мне кажется "до тебя" не было. Ты появился и изменил мою жизнь, показав мне, что значит настоящая любовь. Теперь я знаю точно, что значит "любить больше жизни". Любить не смотря ни на что." - рассказала Анна.

Также Седокова успела похвастаться и кольцом, которое преподнес ей будущий муж.

Напомним, скандал на фоне президентской кампании всемирно известного репера Канье Уэста продлолжается. На странице кандидата в президента появился скандальный твит о разводе с Ким Кардашьян, который вскоре исчез.