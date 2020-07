СМИ: Звезда "Сумерек" Роберт Паттинсон обручился с 28-летней моделью

Влюбленные прогуливались в центре Лондона и что-то мило обсуждали.

28-летняя модель и актриса Сьюки Уотерхаус курила по дороге электронную сигарету, а когда решила поправить волосы, то сверкнула золотым кольцом, который очень сильно напоминает помолвочное.

Стоит отметить, что еще в декабре прошлого года появились слухи о том, что Роберт сделал Сьюки предложение на Рождество. Кроме этого отмечается, что актер также просил ее руки у ее родителей - отца Нормана и матери Элизабет.

| 29 new photos of Robert Pattinson and Suki Waterhouse out in London on July 21! https://t.co/F209ExKyzt pic.twitter.com/O1YW7t8GSg

