Скачать
Среда, 22.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В украинском правительстве появилось новое министерство
В украинском правительстве появилось новое министерство
В Украине продлили карантин до 31 августа
В Украине продлили карантин до 31 августа
Ломаченко поздравил с Международным днем бокса постом с олимпийским мишкой
Ломаченко поздравил с Международным днем бокса постом с олимпийским мишкой
Украинский фильм попал в программу Венецианского кинофестиваля
Украинский фильм попал в программу Венецианского кинофестиваля

СМИ: Звезда "Сумерек" Роберт Паттинсон обручился с 28-летней моделью

СМИ: Звезда "Сумерек" Роберт Паттинсон обручился с 28-летней моделью
Обновлено 17:25 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
Во вторник, 21 июля, папарацци "застукали" на совместной прогулке британского актера Роберта Паттинсона и модель Сьюки Уотерхаус. Журналистам удалось разглядеть на безымянном пальце Сьюки огромное золотое кольцо, похожее на помолвочное.

Влюбленные прогуливались в центре Лондона и что-то мило обсуждали.

28-летняя модель и актриса Сьюки Уотерхаус курила по дороге электронную сигарету, а когда решила поправить волосы, то сверкнула золотым кольцом, который очень сильно напоминает помолвочное.

Стоит отметить, что еще в декабре прошлого года появились слухи о том, что Роберт сделал Сьюки предложение на Рождество. Кроме этого отмечается, что актер также просил ее руки у ее родителей - отца Нормана и матери Элизабет.

Как поделился инсайдер, Сьюки и Роберт хорошо влияют друг на друга: "Сьюки учит его быть более расслабленным, а Роберт помогает ей найти опору, когда она чувствует тревогу".

Канье Уэст заявил о разводе с Ким Кардашьян, но, похоже, передумал

Поклонники пары предполагают, что знаменитости все это время скрывали помолвку, а модель просто старалась не "светить" обручальным кольцом.

Как сообщалось ранее, 34-летний актер Роберт Паттинсон рассказал о подготовках к съемкам "Бэтмена".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Роберт Паттинсон, Сьюки Уотерхаус.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Захват заложников в Луцке: в сети появилось видео задержания террориста
02 СМИ: "Луцкий террорист" поставил ультиматум и дал полчаса на выполнение его требований
03 Путин должен быть отстранен: в Хабаровске люди вышли на протест
04 Места для терорризма в Украине нет: Зеленский поприветствовал освобождение заложников
05 Фея раскроет тайны Вашего темперамента: простой психологический тест
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Нафтогаз&quot; повышает цену на газ для населения
"Нафтогаз" повышает цену на газ для населения
Новый заместитель главы Нацбанка: кого назначил совет НБУ
Новый заместитель главы Нацбанка: кого назначил совет НБУ
ООС: оккупанты снова открывали огонь, ранены двое украинских военных
ООС: оккупанты снова открывали огонь, ранены двое военных
Принц Джордж празднует 7 лет: герцоги Кембриджские показали новые фото сына
Принц Джордж празднует 7 лет: герцоги Кембриджские показали новые фото сына
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь