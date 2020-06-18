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"Я не боюсь неудачи": Роберт Паттинсон рассказал о подготовках к съемкам "Бэтмена"

"Я не боюсь неудачи": Роберт Паттинсон рассказал о подготовках к съемкам "Бэтмена"
Обновлено 01:44 Сегодня Телеграф kinonews Фото: Твиттер
Исполнитель роль Бэтмена Роберт Паттинсон приступил к регулярным тренировкам для того, чтобы привести себя в форму после вынужденного простоя и перед возобновлением съемок. Об этом актер рассказал в беседе с корреспондентами издания Healthy For Men.

Он признался, что вынужден "пробегать 5-10 километров, три-четыре раза в неделю и работает над своим прессом". Что касается еды, то Паттинсон "сократил потребление алкоголя" и "увеличил потребление мясных продуктов" и многого другого.

"В конечном счете, я не боюсь неудачи. Честно говоря, я стал немного более амбициозен в тех ролях, которые выбираю сейчас. Несколько лет назад я пробежал бы милю от любого проекта, который потребовал бы приложения таких физических усилий", - сказал он.

Съемки фильма "Бэтмен" стартовавшие в Лондоне в начале весны 2020 года, пришлось отложить из-за вспышки коронавируса и ограничительных мер, введенных правительством Великобритании.

Новый съемочный график на момент написания данной заметки еще не анонсировался. Изначально студия Warner Bros. собиралась представить картину зрителям в июне 2021 года, но из-за эпидемии перенесла премьеру на 1 октября того же года.

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Все по теме:

Фильмы, Бэтмен, Роберт Паттинсон.

Автор:

Телеграф
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