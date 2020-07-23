Настоящая украинка: Леся Никитюк предстала в традиционном украинском наряде (Фото)

Телеведущая Леся Никитюк отправилась в Карпаты и теперь делится с подписчиками красочными кадрами.

Телеведущая Леся Никитюк продолжает путешествовать Украиной в рамках проекта "Le Маршрутка". Знаменитость на своей странице в Instagram делится подробностями съемок.

Будучи в Карпатах, телеведущая примерила традиционный бойковский наряд и покрасовалась в нем на фоне невероятных пейзажей.

"Не спочивать пішла в снопи.... А стала сфотографувалась :) На мені бойківське традиційне вбрання! Бойки — це етнічна група яка мешкає на заході України, славляться своєю традиційною кухнею, діалектом, піснями та танцями! Місцеві жінки варять борщ з пшоном та можуть зупиняти дощ..."

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk) 20 Июл 2020 в 1:25 PDT

Леся Никитюк предстала в вышитой жилетке и платье с поясом, на голову она завязала зеленый платок, а также разбавила этнический образ современными белыми кроссовками.

В комментариях фолловеры подчеркнули, что Лесе подходит этот этничный наряд, добавив, что костюм непосредственно подчеркивает ее красоту.

Напомним, Настя Каменских в своем Instagram артистка продемонстрировала эффектный трендовый лук для лета.