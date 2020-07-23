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Настоящая украинка: Леся Никитюк предстала в традиционном украинском наряде (Фото)

Настоящая украинка: Леся Никитюк предстала в традиционном украинском наряде (Фото)
Обновлено 09:20 Сегодня Телеграф Фото: instagram.com
Телеведущая Леся Никитюк отправилась в Карпаты и теперь делится с подписчиками красочными кадрами.

Телеведущая Леся Никитюк продолжает путешествовать Украиной в рамках проекта "Le Маршрутка". Знаменитость на своей странице в Instagram делится подробностями съемок. 

Будучи в Карпатах, телеведущая примерила традиционный бойковский наряд и покрасовалась в нем на фоне невероятных пейзажей.

"Не спочивать пішла в снопи.... А стала сфотографувалась :) На мені бойківське традиційне вбрання! Бойки — це етнічна група яка мешкає на заході України, славляться своєю традиційною кухнею, діалектом, піснями та танцями! Місцеві жінки варять борщ з пшоном та можуть зупиняти дощ..." 

 
 
 
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Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

Леся Никитюк предстала в вышитой жилетке и платье с поясом, на голову она завязала зеленый платок, а также разбавила этнический образ современными белыми кроссовками.

Деми Роуз засветила пышные формы в крошечном бикини (Фото) 

В комментариях фолловеры подчеркнули, что Лесе подходит этот этничный наряд, добавив, что костюм непосредственно подчеркивает ее красоту.

Напомним, Настя Каменских в своем Instagram артистка продемонстрировала эффектный трендовый лук для лета.

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Все по теме:

Карпаты, Стиль, Леся Никитюк, Украинские наряды.

Автор:

Телеграф
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