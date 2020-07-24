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Голый Орландо Блум: беременная Кэти Перри рассказала о фотографии 2016 года

Голый Орландо Блум: беременная Кэти Перри рассказала о фотографии 2016 года
Обновлено 17:51 Сегодня Телеграф Фото: instagram
35-летняя американская певица в интервью радиоведущего Говарда Стерна объяснила, почему ее возлюбленный Орландо Блум катался на лодке абсолютно голым в 2016 году.

Кэти Перри, которая находится на последних месяцах беременности, рассказала о странной фотографии с актером Орландо Блумом, которое было сделано в 2016 году еще в начале отношений пары.

По словам певицы, они тогда отдыхали в Италии, а ее возлюбленный просто хотел сойти за европейца.

"Мы целую неделю отдыхали, расслаблялись, и куда бы мы ни посмотрели, все вокруг будто были голые. Это же Европа, это же Италия. И, я думаю, он просто хотел соответствовать местным", - объяснила Кэти.

Орландо Блум и Кэти Перри

Кроме этого, певица призналась, что Орландо предлагал и ей раздеться, но артистка отказалась: "Я бы никогда его так не подставила специально. В глубине души я немного Джим Керри из "Шоу Трумана", я знала, что нас могут заснять. Я бы сказала, что в нашей паре я немного более прагматична".

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Напомним, что  совсем скоро звездная пара станет родителями девочки. Для Кэти это будет первый ребенок, а вот Блум уже имеет сына от бывшей супруги, австралийской супермодели Миранды Керр.

Также, СМИ сообщают, что Дженнифер Энистон станет крестной мамой дочери Кэти Перри и Орландо Блума.

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Все по теме:

Кэти Перри, Орландо Блум, Говард Стерн.

Автор:

Телеграф
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