Голый Орландо Блум: беременная Кэти Перри рассказала о фотографии 2016 года

35-летняя американская певица в интервью радиоведущего Говарда Стерна объяснила, почему ее возлюбленный Орландо Блум катался на лодке абсолютно голым в 2016 году.

Кэти Перри, которая находится на последних месяцах беременности, рассказала о странной фотографии с актером Орландо Блумом, которое было сделано в 2016 году еще в начале отношений пары.

По словам певицы, они тогда отдыхали в Италии, а ее возлюбленный просто хотел сойти за европейца.

"Мы целую неделю отдыхали, расслаблялись, и куда бы мы ни посмотрели, все вокруг будто были голые. Это же Европа, это же Италия. И, я думаю, он просто хотел соответствовать местным", - объяснила Кэти.

Кроме этого, певица призналась, что Орландо предлагал и ей раздеться, но артистка отказалась: "Я бы никогда его так не подставила специально. В глубине души я немного Джим Керри из "Шоу Трумана", я знала, что нас могут заснять. Я бы сказала, что в нашей паре я немного более прагматична".

View this post on Instagram A post shared by Howard Stern Show (@sternshow) on Jul 22, 2020 at 4:19pm PDT

Напомним, что совсем скоро звездная пара станет родителями девочки. Для Кэти это будет первый ребенок, а вот Блум уже имеет сына от бывшей супруги, австралийской супермодели Миранды Керр.

Также, СМИ сообщают, что Дженнифер Энистон станет крестной мамой дочери Кэти Перри и Орландо Блума.