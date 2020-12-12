Саша или Леша? В сети разделились с выбором потенциального победителя "Холостячки"

В пятницу, 11 декабря, состоялся 8 выпуск романтического реалити-шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной. За сердце и руку главной героини боролись трое мужчин - Александр Эллерт, Андрей Рыбак и Алексей Тригубенко.

По правилам проекта кто-то из участников должен был покинуть шоу, и домой Ксения отправила Андрея, который на протяжении всего шоу был фаворитом. Напомним, что героиню все еще беспокоил тот факт, что в реальной жизни Андрея ждет другая девушка.

Потенциальные победители проекта, Саша Эллерт и Леша Тригубенко, ждут своего часа, чтобы узнать, кого же из них выберет себе в спутники жизни украинская актриса Ксения Мишина. И вот в сети поклонники телепроекта начали активно обсуждать, кто из мужчин выиграет в "Холостячке".

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Организаторы проекта на официальной странице Инстаграма спросили подписчиков, кого они поддерживают - Сашу или Лешу. Мнения разделились.

А кто же станет все-таки завоюет сердце главной героини - это мы узнаем в пятницу, 18 декабря, на телеканале СТБ!

Напомним, совсем недавно были найдены доказательства того, что проект "Холостячка" выиграл Александр Эллерт. Фаны сравнили фоны на сторис в Инстаграме звезд и предположили, что Ксения и Саша живут вместе.