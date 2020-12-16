Алина Гросу: После развода я потеряла не только мужчину, но и лучшего друга

25-летняя Алина Гросу вот уже два десятилетия выступает на профессиональной сцене. «Маленька бджілка» выросла, активно строит певческую и актерскую карьеры: выпускает хитовые песни, снимается в фильмах и сериалах. Летом прошлого года Алина вышла замуж за молодого российского бизнесмена Александра. Роскошную свадьбу сыграли на вилле в Италии. А уже через полгода молодые разбежались.

Сейчас Алина абсолютно свободна – и от брака, и от опеки родителей, и от продюсеров. Певица говорит, что сейчас сама себе продюсер, автор песен и режиссер. Она сама планирует график и принимает решения. Но при каждом удобном случае старается поехать в Черновцы – к родителям и маленькому брату. Подхватив коронавирус, Алина отправилась восстанавливаться к родным.

О перенесенной болезни, изменениях в личной и творческой жизни Алина Гросу рассказала в интервью "Телеграфу".

Изначально к вирусу относилась скептически

- Как себя чувствуешь? Ты уже вернулась к работе?

- Болезнь миновала, но последствия еще ощущаю. Состояние пока не очень стабильно. Вот сегодня температура вдруг поднялась до 37.5. Есть еще усталость, порой валюсь с ног, но уже вышла на работу. Не могу отказаться от запланированных съемок, участия в новогодних проектах. Самое главное, что я получила отрицательный тест и точно никого не заражу.

- Как давно ты болеешь?

- С конца октября. Сначала я просто чихала, думала, что это аллергия. Ведь я давно страдаю от этого, периодически принимаю препараты. Других симптомов не было. Я была уверена, что это не корона. Во время съемок неоднократно сдавала тест, придерживалась мер безопасности. Финальные сцены снимали на улице, было прохладно, думала, может, промерзла. Хорошо, что съемки закончились, и я сидела дома, никуда не выходила, хотелось спать, ломило тело.

Дня через два поднялась температура до 37.5. Как обычно, я принимала противовоспалительные, но они не особо помогали. А через несколько дней у меня пропало обоняние: лук и лимон были одинаковыми на вкус, как вата. Вот тут я уже в тревоге позвонила маме. Она посоветовала сдать тест на коронавирус. Результат был положительным.

В целом, чувствовала себя сносно, температура не поднималась выше 37.5. Поэтому я решила, что это слабенькая версия «короны» и я быстро поправлюсь. Но все же, пошла к врачу, оказалось, что я «хриплю», сделали КТ. Было все нормально с легкими, но позже все-таки развилось воспаление. Родители забили тревогу и забрали меня в Черновцы. Они очень испугались, потому что один из наших родственников еле выкарабкался, у него было 75% поражения легких. Врачи буквально сотворили чудо. Родители настояли, чтобы меня лечили там.

- Вас отправили в больницу?

- Не было в этом необходимости, меня поселили в отдельной квартире, не контактировала ни с кем, общались в телефонном режиме. Только через три недели смогли увидеться. Родители и братик не заразились.

Признаюсь, до того, как стали болеть мои близкие знакомые, скептически относилась к вирусу. Считала, что у меня хороший иммунитет и меня болезнь «не возьмет». Но теперь понимаю, что с этим шутить нельзя и надо беречь себя, не загонять себя и не доводить до стресса.

- Ты ведь, как раз и пережила стресс с разводом, много работала?

- С лета у меня не было вообще полноценных выходных. Я снималась в нескольких проектах, записывала новые песни. Возможно, организм и дал сбой.

Роман Виктюк подошел ко мне и пригласил стать актрисой в его театре

- Ты выступала в карантин?

- Считаю, если концерты запрещены, то не стоит нарушать закон. Я не работала. Не хочу, чтобы люди болели. Киносъемки разрешены, там можно проконтролировать процесс, всех тестируют, на площадке нет лишних людей, все в масках. Мы подписываем договор, в котором все оговаривается.

Я не создаю паники вокруг карантина, просто направляю свои силы в другое русло, пишу новый материал. На днях вышла песня, которая стала саундтреком к фильму, в котором я сыграла одну из главных ролей. Надеюсь, когда этот всемирный ад с пандемией закончится, с новыми силами отправлюсь в тур.

- Ты училась в Москве во ВГИК. Планировала жить и работать там после окончания учебы?

- Я поступила в институт в 2010 году. Чуть позже, участвуя в проекте "Як дві краплі" на телеканале "Украина", я впервые вовсю использовала полученные там навыки. И очень успешно: Роман Григорьевич Виктюк, один из членов жюри в шоу, подошел ко мне в перерыве между съемками и... пригласил меня актрисой в свой театр. Так и сказал: "Не хочеш до мене в театр?". Я была в шоке! Помню и открытые репетиции, которые он устраивал с Адой Николаевной Роговцевой. О чем большем я тогда могла мечтать? Но… не сложилось. Приоритетом я выбрала вокальную сцену. И как раз появились первые роли в кино и сериалах в Киеве. Так что там и не осталась.

Пышной свадьбы мне не хотелось

- Почему ты долго скрывала Александра, когда вы еще встречались?

- Иногда я публиковала фото с ним, просто не рассказывала, кто это. В первую очередь я – человек, со своими переживаниями и представлением о семье. Мне хотелось оставить личное за кадром, быть уверенной на 100%, что это твое.

Я и свадьбу не особо хотела афишировать, устраивать пышное торжество. Громкие мероприятия для меня – это работа и корпоративы. Но на семейном совете с мужем и родителями решили так. Они нам очень помогли, все взяли на свои плечи. Я этим не горела заниматься. Теперь многие спрашивают: «Зачем выходить замуж, если через полгода разводиться?». Ну, так получилось. Это жизнь и она порой непредсказуема.

- Вы ведь с Александром до свадьбы были несколько лет в отношениях, неужели плохо изучили друг друга?

- Мы были вместе около пяти лет. Наши отношения начались с дружбы, мы хорошо друг друга знали и понимали.

Я потеряла не только мужчину, но и друга

- А всего за полгода решили расстаться?

- Это решения не было спонтанным. До свадьбы у нас были разные периоды, в том числе и тяжелые. Мы расходились, потом мирились. Чтобы отношения крепли, нужно их развивать, переходить на новый уровень. Свадьба была таким шагом. А дальше мы не справились.

- Какие выводы ты для себя сделала, и какого мужчину хотела бы видеть рядом с собой?

- Мне пока сложно ответить на этот вопрос. Тяжело еще. Я не хочу обвинять бывшего мужа, просто мы с Александром начали смотреть в разные стороны. Нужно научиться отпускать. Лучше, конечно, когда это обходится дешевле, психологически и финансово. Но я ни о чем не жалею. В этих отношениях я была счастлива.

- Ты отпустила ситуацию?

- Мне еще тяжело, потому что я потеряла не только мужчину, но и друга. Он был для меня лучшим другом, с которым я была собой. Этого мне не хватает. Сложно построить отношения на доверии, понимании и уважении. Кстати, с мальчиками мне всегда было проще дружить, чем с девочками, как-то понятнее. С мальчиками ведь нечего делить.

- В одном из постов в Instagram ты намекнула, что влюбляться лучше всего осенью. В это же время появляются слухи о твоем романе с актером Романом Полянским, вас видят вместе. Какие у вас отношения на самом деле?

- А пусть это останется загадкой. Лучше пусть обсуждают мои романы, чем жалеют, считают, что я бедная мучаюсь и плачу о бывшем. Когда я буду готова раскрыть всю правду, обязательно расскажу.

Не собираюсь врать. Могу лишь сказать, что у нас достаточно хорошие отношения.

Автор: Виктория Бондаренко