Светлана Тарабарова: со вторым ребенком я забыла про сон, а бутерброды и чай заменили мне правильное питание

30-летняя Светлана Тарабарова в сложном 2020 году выполнила план максимум – она осуществила свои мечты. Певица во второй раз стала мамой, подарив мужу Алексею дочку Марию, а двухлетнему сыну Ивану – сестру. Счастливое семейство приобрело комфортный загородный дом под Киевом. При этом, Светлана выпустила несколько новых клипов, снялась в реалити-шоу «Декрет – уже не секрет» и продолжает активно работать. Она умело совмещает заботу о семье, ремонт в новом доме и карьеру. Как умудряется все успевать, кто ей помогает и в чем секрет ее успеха, Тарабарова рассказала в откровенном интервью "Телеграфу".

- Вы переехали в новый дом. Почему с вашим активным графиком решили жить за городом?

- Всему виной дети. Когда мы узнали, что ждем первого ребенка, стали искать дом за городом – я безумно хотела чистого воздуха и мечтала гулять с коляской не по забитым автомобилями улицам, а по лесу. Вторым главным критерием после экологии, была безопасность – городок должен быть охраняемым, это даже не обсуждалось.

Нам повезло найти дом в аренду в котором мы прожили 2,5 года, который соответствовал всем ожиданиям, кроме одного – он был идеален для семьи из трех человек и мал для четверых. Так что новость о второй беременности снова заставила нас поднять «квартирный вопрос» а так как мы за 2,5 года успели полюбить этот городок и людей живущих в нем, то приняли решение брать кредит и покупать дом побольше.

- Светлый и теплый. Он далек от вычурных и холодных стандартов современного дизайна, но при этом уникально комфортен – в нем один этаж, панорамные окна, небольшая зеленая территория, невероятное чувство дома, которое может возникнуть только в «твоем месте».

- В вопросах ремонтах за что отвечаете вы, а за что муж?

- Ремонт пришелся на мою вторую беременность, так что многие технические вопросы муж решал без меня, зато теперь у меня есть возможность оторваться в декорировании.

Мы твердо решили, что новый год будем встречать в новом доме, и шаг за шагом шли к этой цели. Но ремонт всегда преподносит сюрпризы и сроки могли переноситься и переноситься… Сейчас мы въехали и пусть еще не хватает части мебели и в доме нет ни одного телевизора, но мы решили доделывать все по ходу.

- Как сын Ваня воспринял новый дом?

- У него с сестричкой появилась комната – он счастлив. Честно говоря, я бы сама в ней жила, там такой спортивный уголок и так красиво расписаны стены – правду говорят, что родители в детских воплощают свои мечты.

- Как совмещаете ремонт, карьеру, воспитание детей?

- Ужасно! И это правда, я забыла, что такое сон, что такое отдых. Бутерброды и тосты с сыром, чай с сахаром заменили правильное питание. Но обещаю, что после Нового года я наведу порядок в своей жизни.

Конечно, сложно все совмещать. Но простых способов тут нет (если не впадать в крайности) и каждый находит свой баланс. Но мне проще – у меня не стандартная карьера, сцена — это место, без которого я не смогу жить и это то, что необходимо мне как воздух. Мне повезло с мужем, он понимает это, а вдвоем легче преодолеть любые сложности.

- Как справляетесь с малышкой? Кто вам помогает?

- Малышка сейчас полностью на мне – интервалы кормления не позволяют оставить ее больше чем на 2 часа, так что на все сьемки и выезды она ездит с нами.

- Почему не показываете дочку? Когда планируете это сделать?

- Всему свое время, пусть малышка немного окрепнет. Она очаровательна, и я не смогу скрывать такую красоту долго.

- Как вы работаете в условиях карантина? Каких мер безопасности придерживаетесь?

- Это невозможно назвать работой – концертного бизнеса в Украине не стало. Есть слабые «очаги сопротивления» но большинство реально понимает, что этот период нужно просто пережить, просто выжить… Мы проводили онлайн концерты, снимались в реалити, снимали клипы. Все максимально безопасно с точки зрения карантинных мер – меня не нужно было пугать штрафами, ведь забота о здоровье детей сама заставляла быть предельно осторожной.

- Что вы думаете о полном локдауне? Стоит ли полностью запрещать концерты?

- Все артисты мечтают о возобновлении концертов, это больше чем наркотик, это действительно наша жизнь, но я не готова брать ответственность за здоровье своих зрителей и здоровье их близких. Мир на моей памяти впервые сталкивается с пандемией такого масштаба и мне сложно судить. Хотя, возможно, я бы предпочла за этот год пережить 2-3 максимально жестких но эффективных локдауна, чем весь год прожить в состоянии адаптивного карантина.

- Как готовитесь встречать Новый год? Какие традиции в вашей семье?

- Мы еще молодая семья, и только выстраиваем свои традиции (для Ивана это будет 3й новый год, а Мария вообще впервые будет его отмечать ), хотя одна традиция новогодняя, вернее после новогодняя, у меня есть, я всегда стараюсь в первых числах января приехать в родной Херсон и поздравить родителей. Надеюсь, локдауна не будет, и я смогу их проведать уже полным составом нашей семьи.

- Что пожелаете всем накануне праздника?

- Веры в себя и того, кого можно обнять рядом. Это главное, что необходимо для счастья. И всегда оставайтесь на светлой стороне.

Автор Виктория Бондаренко