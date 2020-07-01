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Певица Светлана Тарабарова выпустила новый чувствительный клип и песню "Крылья" (Видео)

Певица Светлана Тарабарова выпустила новый чувствительный клип и песню "Крылья" (Видео)
Обновлено 13:31 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com
В новый макси-сингл вошли 4 версии песни "Крылья": original, liquid funk version, orchestra version и dance mix, которые уже доступны на всех музыкальных платформах.

Украинская певица Светлана Тарабарова (TARABAROVA) записала совместную композицию с солистом группы INPLUS Андреем под названием "Крылья". Женщина рассказала, что их новая песня – о счастье в простых вещах.

Новый сингл "Крылья" появился на ютуб-канале певицы 1 июля. Как сообщила команда TARABAROVA, коллаборация двух талантливых музыкантов вышла совершенно случайной. Светлана записывала свой хит, в то время как за стеной студии звукозаписи услышала прекрасные мелодии в исполнении Андрея Порадовского.

Работая над новым треком, я внезапно услышала за стеной несколько нот, которые задели что-то в моем сердце, а пообщавшись с Андреем, почувствовала, что, объединив усилия, мы сможем через музыкальные импульсы напомнить людям, как важно в отношениях дарить искреннюю любовь, дарить крылья, – рассказала TARABAROVA. 

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Артистка убеждена, что песня "Крылья" напоминает о том, что всегда нужно оставаться детьми в любви, поддерживать, верить друг в друга и чувствовать все, как в первый раз.

Режиссером видеоклипа, в котором предстали звезды, стал DVIZHON. Примечательно, что в видео TARABAROVA еще нет округлого живота, поэтому, вероятно, она записывала видеоклип еще до своей второй беременности Светлана Тарабарова во второй раз беременна: чувственное фото или находилась на первых ее месяцах.

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Все по теме:

Музыка, Крылья, Песни, Светлана Тарабарова, Тарабарова.

Автор:

Телеграф
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