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"Элементы истории темнокожих и африканские традиции": Бейонсе представила тизер нового альбома (Видео)

"Элементы истории темнокожих и африканские традиции": Бейонсе представила тизер нового альбома (Видео)
18:31 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Twitter
Студия Disney опубликовала трейлер нового визуального альбома Бейонсе под названием Black Is King.

В основе альбома — саундтреки с пластинки The Lion King: The Gift, которая вдохновлена ремейком мультфильма "Король Лев".

Певица работала над проектом около года, она выступила режиссером, автором сценария и исполнительным продюсером. Также в создании альбома приняли участие муж Бейонсе, рэпер Jay-Z, их дочь Блю Айви, Childish Gambino, Фаррелл Уильямс, Кендрик Ламар и др.

"В этом визуальном альбоме я хотела показать элементы истории темнокожих и африканские традиции, современность и универсальность, а также то, что на самом деле означает найти себя", — написала певица о своей новой работе в Instagram.

BET Awards 2020: 8-летняя дочь Бейонсе получила награду за саундтрек к фильму "Король Лев"

Премьера состоится 31 июля на стриминговом сервисе Disney+.

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Все по теме:

Бейонсе, Музыка, Дисней, Певица.

Автор:

Телеграф
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