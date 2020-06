BET Awards 2020: 8-летняя дочь Бейонсе получила награду за саундтрек к фильму "Король Лев"

В воскресенье, 28 июня, маленькая дочь певицы Бейонсе Блу Айви Картер получила награду BET Award за песню Brown Skin Girl, которую она спела вместе с мамой. Малышка обошла номинантов Лейтона Грина, Алишу Киз, Сиару и стала самой молодой победительницей BET Awards за историю премии.

Brown Skin Girl стал саундтреком к фильму "Король Лев", премьера которого состоялась в прошлом году. В песне воспевается красота темнокожих женщин. В феврале эта композиция получила награду NAACP Image Award, а также вошла в рейтинг Billboard Hot 100.

Церемония награждения проходила онлайн, однако в трансляции Блу Айви не участвовала - Бейонсе поблагодарила зрителей за себя и дочку.

Ранее восьмилетняя Блу Айви снялась в красивом мамином клипе на песню Spirit, которая тоже прозвучала в "Короле Льве". Клип снимали в живописных местах у Гранд-Каньона и у водопада Хавасу в Аризоне.

Spirit - первый трек из сборника песен, который Бейонсе написала для фильма. В альбом вошли 19 треков, в их числе знаменитые Can You Feel the Love Tonight, Be Prepared, Hakuna Matata и другие.

Саундтрек для "Короля Льва" Бейонсе называет "любовным посланием Африке", в котором она стремилась передать дух континента и его аутентичность.

"Это больше, чем просто музыка, потому что каждая песня рассказывает историю фильма", - отмечает певица.