Бейонсе выпустила крутой сингл в поддержку движения Black Lives Matter: аудио

Дата (19 июня) выбрана не случайно: в этот день темнокожее население страны отмечает праздник Джунтинс - день отмены рабства в США.
Кроме того, вместе с песней Бейонсе выпустила онлайн-руководство по поддержке темнокожих деятелей культуры и предпринимателей.
Весь доход от продажи нового трека направят в благотворительный фонд BeyGOOD.
В толпе митингующих часто можно увидеть знаменитостей первой величины, таких как актера Джастиса Смита, Мадонну, звезду фильмов для взрослых Эли Нокс и многие другие, а многие бренды отдают свои аккаунты в соцсетях общественным организациям, борющимся с расовой дискриминацией.