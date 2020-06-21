Бейонсе выпустила крутой сингл в поддержку движения Black Lives Matter: аудио

Уже несколько недель в США не стихают протесты в поддержку движения Black Lives Matter. Нет никаких сомнений, что эти события навсегда останутся в истории США, а теперь еще и станут частью культурного наследия: в пятницу, 19 июня, Бейонсе неожиданно выпустила новую песню под названием Black Parade.

Дата (19 июня) выбрана не случайно: в этот день темнокожее население страны отмечает праздник Джунтинс - день отмены рабства в США.

Кроме того, вместе с песней Бейонсе выпустила онлайн-руководство по поддержке темнокожих деятелей культуры и предпринимателей.

Весь доход от продажи нового трека направят в благотворительный фонд BeyGOOD.

В толпе митингующих часто можно увидеть знаменитостей первой величины, таких как актера Джастиса Смита, Мадонну, звезду фильмов для взрослых Эли Нокс и многие другие, а многие бренды отдают свои аккаунты в соцсетях общественным организациям, борющимся с расовой дискриминацией.