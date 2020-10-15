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Светлана Тарабарова призналась, как назвала новорожденную дочь

Светлана Тарабарова призналась, как назвала новорожденную дочь
Обновлено 13:58 Сегодня Телеграф Фото: instagram Светланы Тарабаровой
Украинская исполнительница Светлана Тарабарова рассекретила имя своей дочки. Малышку решили назвать Марией.

23 сентября этого года 30-летняя Светлана Тарабарова стала мамой во второй раз. Об этом стало известно после публикации первой фотографии новорожденной. Тогда же поклонники узнали и пол ребенка - Светлана родила девочку.

И вот в четверг, 15 октября, звезда призналась, как именно назвала малышку. Имя  для дочки супруги выбрали неслучайно.

В новом посте у себя на личной странице в Инстаграме Тарабарова поделилась с подписчиками историей того, как вместе с мужем Алексеем Бондарем выбрали имя для своей дочки: "Барселона, 21 января 2020 - мы, такие счастливые. На экскурсии величественным Sagrada Família и здесь у статуи Девы Марии я понимаю, что у меня токсикоз. Говорю Алексею - кажется мы станем родителями во второй раз. А он мне - да! И дочь Марией назовем. А я ему отвечаю - согласна! Это единственное имя, которое мне нравится для дочери".

 
 
 
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Кроме этого, Светлана рассказала также и о том, почему назвала своего старшего сына Иваном.

"Ивана мы назвали в честь дедушки Алексея - он был очень важным человеком в жизни человека, всем сердцем Алексей мечтал назвать сына в честь дедушки, так и произошло", - поделилась Тарабарова.

Напомним, что после рождения второго ребенка певица выпустила клип на песню "Сонечко", который посвятила недавнему пополнению в семье.

 
 
 
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Как ранее сообщал "Телеграф", недавно Светлана Тарабарова поделилась новыми фотографиями из роддома.

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Дети, Светлана Тарабарова.

Автор:

Телеграф
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