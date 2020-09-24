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Копия папочки: Светлана Тарабарова показала лицо новорожденной дочери
Копия папочки: Светлана Тарабарова показала лицо новорожденной дочери

Копия папочки: Светлана Тарабарова показала лицо новорожденной дочери

Копия папочки: Светлана Тарабарова показала лицо новорожденной дочери
20:58 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Вечером 23 сентября украинская певица стала во второй раз мамой. Певица родила доченьку.

Светлана Тарабарова уже успела поделиться со своей близкой подругой и кумой Соломией Витвицкой снимками и видео из роддома. А телеведущая опубликовала эти кадры у себя в телеграмм-канале "Особливе з Соломією".

На снимках счастливая мамочка держит новорожденную дочь на руках. Исполнительница предстала без макияжа, однако сияющие глаза Светланы не требуют дополнительных прикрас.

Также Тарабарова показала и новоиспеченного отца - мужа Алексея. Видимо, супруг певицы присутствовал вместе с ней на родах. Об этом говорит "наряд" Алексея - такой же костюмчик, как и у работников роддома.

Также, Соломия Витвицкая рассказала при каких обстоятельствах у Светланы начались роды.

"Супруги как раз досмотрели фильм в кинотеатре и сразу же поехали в роддом. Роды были стремительными и уже через три часа у них родилась красавица-дочь" - написала Витвицкая. 

Светлана Тарабарова стала мамой во второй раз и показала фото малышки

По случаю рождения второго ребенка она представила песню "Солнышко". Видео к песне появилось на официальном YouTube-канале Тарабаровой.

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Певица, Светлана Тарабарова.

Автор:

Телеграф
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