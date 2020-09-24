В честь дочери: Светлана Тарабарова выпустила песню "Солнышко"

Украинская певица Светлана Тарабарова посвятила новорожденной дочери свой новый сингл "Солнышко".

В четверг, 23 сентября, Светлана Тарабарова стала мамой во второй раз. Певица родила девочку.

В честь этого радостного события рыжеволосая красавица представила своим слушателям трогательную песню под названием "Солнышко".

Видео к песне появилось на официальном YouTube-канале Тарабаровой.

Стоит отметить, что съемки светлого и позитивного ролика происходили в течении всей беременности певицы.

Кроме этого, Светлана Тарабарова анонсировала реалити-проект под названием "Декрет уже не секрет". Премьера шоу запланирована на осень этого года.

Напомним, 26 июля Светлане Тарабаровой исполнилось 30 лет. В честь этого события Телеграф сделал подборку лучших музыкальных клипом певицы.