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В честь дочери: Светлана Тарабарова выпустила песню "Солнышко"

В честь дочери: Светлана Тарабарова выпустила песню "Солнышко"
Обновлено 09:26 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Украинская певица Светлана Тарабарова посвятила новорожденной дочери свой новый сингл "Солнышко".

В четверг, 23 сентября, Светлана Тарабарова стала мамой во второй раз. Певица родила девочку.

В честь этого радостного события рыжеволосая красавица представила своим слушателям трогательную песню под названием "Солнышко".

Видео к песне появилось на официальном YouTube-канале Тарабаровой.

Стоит отметить, что съемки светлого и позитивного ролика происходили в течении всей беременности певицы.

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Кроме этого, Светлана Тарабарова анонсировала реалити-проект под названием "Декрет уже не секрет". Премьера шоу запланирована на осень этого года.

Напомним, 26 июля Светлане Тарабаровой исполнилось 30 лет. В честь этого события Телеграф сделал подборку лучших музыкальных клипом певицы.

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Песня, Светлана Тарабарова, Солнышко.

Автор:

Телеграф
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