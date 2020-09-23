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Украинка станет первой женщиной-дирижером престижного фестиваля

Украинка станет первой женщиной-дирижером престижного фестиваля
Обновлено 16:08 Сегодня Телеграф Фото: facebook
Более чем за столетнюю историю престижного Байройтского фестиваля классической музыки дирижером станет женщина, да еще и украинка - Оксана Лынив. Потрясающей новостью поделилась сама Оксана на своей странице в Фейсбуке.

"Нет слов, чтобы объяснить, что я сейчас чувствую" - написала дирижер.

Директор Байройтского фестиваля, правнучка композитора Рихарда Вагнера, Катарина Вагнер официально огласила, что в следующем году(2021) премьеру фестиваля впервые возглавит женщина - Оксана Лынив. Главная диригентка Оперы в Граце будет  дирижировать новой постановкой "Летучего голландца".

Officially announced - Oksana Lyniv gives her debut as the very first female-conductor in the history of Wagner opera...

Опубликовано Oksana Lyniv - conductor Понедельник, 21 сентября 2020 г.

Новость о том, что за дирижерским пультом впервые будет стоять женщина, всколыхнула культурный мир еще в начале прошлого сезона. Имя счастливицы держали в тайне до последнего, как главную оперную интригу года. 

Отметим, что за 145 лет существования фестиваля, чести встать за пульт престижного оперного фестиваля мира, не оказывали ни одной женщине-диригенту.

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Такое решение является революционным и ломает гендерные стереотипы. Ведь, как указано на официальном сайте фестиваля, с 1876 года и до сегодня на фестивале ставили оперы только мужчины.

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Фестиваль, Опера, Музыка, Дирижер.

Автор:

Телеграф
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