Знай наших: Alyona Alyona номинировали на музыкальную премию ЕС

Популярная украинская рэперша попала в список номинантов премии Европейского союза The Music Moves Europe Talent Awards.

"В Alyona Alyona есть что-то действительно особенное, выходящее за пределы ее, несомненно, впечатляющего внешнего вида, уверенного отношения, увлекательного флоу (подача текста песни - ред.), лирических способностей, качества звука и даже ее альтер-эго в детском саду" , - отмечают организаторы премии.

За награду соревнуются 16 европейских музыкантов. Номинантов объявили 18 сентября во время фестиваля Reeperbahn в немецком Гамбурге.

Церемония награждения состоится 15 января следующего года во время фестиваля Eurosonic Noorderslag-2021 в Гронингене в Нидерландах. Победитель получит 10 000 евро на развитие своей карьеры. Еще 5000 евро получит обладатель приза зрительских симпатий, голосование за которого происходит на официальном сайте премии.

Премия The Music Moves Europe Talent Awards основана Европейским союзом в 2019 году. Победителями премии могут стать "наиболее интересные новые европейские таланты".

Как сообщалось ранее, музыканты из десяти стран выпустили сборник в поддержку пострадавших во время протестов в Беларуси. Всего на сборнике 21 трек, среди них композиция украинской певицы Alyona Alyona.