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Знай наших: Alyona Alyona номинировали на музыкальную премию ЕС
Знай наших: Alyona Alyona номинировали на музыкальную премию ЕС

Знай наших: Alyona Alyona номинировали на музыкальную премию ЕС

Знай наших: Alyona Alyona номинировали на музыкальную премию ЕС
Обновлено 12:19 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Популярная украинская рэперша попала в список номинантов премии Европейского союза The Music Moves Europe Talent Awards.

"В Alyona Alyona есть что-то действительно особенное, выходящее за пределы ее, несомненно, впечатляющего внешнего вида, уверенного отношения, увлекательного флоу (подача текста песни - ред.), лирических способностей, качества звука и даже ее альтер-эго в детском саду" , - отмечают организаторы премии.

За награду соревнуются 16 европейских музыкантов. Номинантов объявили 18 сентября во время фестиваля Reeperbahn в немецком Гамбурге.

Церемония награждения состоится 15 января следующего года во время фестиваля Eurosonic Noorderslag-2021 в Гронингене в Нидерландах. Победитель получит 10 000 евро на развитие своей карьеры. Еще 5000 евро получит обладатель приза зрительских симпатий, голосование за которого происходит на официальном сайте премии.

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Премия The Music Moves Europe Talent Awards основана Европейским союзом в 2019 году. Победителями премии могут стать "наиболее интересные новые европейские таланты".

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Как сообщалось ранее, музыканты из десяти стран выпустили сборник в поддержку пострадавших во время протестов в Беларуси. Всего на сборнике 21 трек, среди них композиция украинской певицы Alyona Alyona.

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ЕС, Нидерланды, Alyona Alyona.

Автор:

Телеграф
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