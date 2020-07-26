Светлане Тарабаровой - 30: лучшие клипы украинской артистки (Видео)

В воскресенье, 26 июля, известная украинская певица, композитор и автор песен Светлана Тарабарова празднует свое 30-летие. Обладательница национальной музыкальной премии "Песня года-2014" является довольно популярной украиноязычной певицей в стиле поп.

Родилась Светлана Тарабарова в Херсоне 26 июля 1990 года. В детстве мечтала стать водителем, но тяга к музыке все же победила, поэтому, после школы, девушка переехала в Киев учиться в Киевскую муниципальную академию эстрадного и циркового искусств.

Участвовала в "Фабрике звезд" под псевдонимом Алиса Тарабарова, где стала одной из самых ярких и талантливых участников проекта.

В 2016 году принимала участие в полуфинале нацотбора песенного конкурса "Евровидение 2016".

Когда-то в одном из интервью Светлана Тарабарова сказала: "Нам нужно всегда быть на светлой стороне, темноты хватает и без нас".

По случаю юбилея исполнительницы, мы предлагаем вспомнить лучшие песни и музыкальные клипы Светланы Тарабаровой.

"Вера сильна" - первый видеоклип Тарабаровой на сольном творческом пути. Видео-работа была представлена в рамках авторского музыкального online-проекта "8 недель откровений".

"Мені казково" - в этом клипе певица поражает в яркими образами и стильной хореографией. Трек, вошедший в альбом "23:25" певица решила экранизировать в стиле "нео-мюзикла". Съемки проходили в одном из киевских отелей, который, по сценарию, из обычного превращается в место волшебной вечеринки.

Особым этапом в музыкальной карьере Светланы Тарабаровой стала песня "Мы верим в любовь". Хит, написанный певицей летом 2013 года в солнечной Одессе.

"Мы верим в любовь" стал главным саундтреком, визитной карточкой романтической комедии режиссера Мариуса Вайсберга "Любовь в большом городе-3" (2014) и минисериала по мотивам известного фильма. В 2014 году Светлана Тарабарова получила национальную премию "Песня года".

Светлана Тарабарова первой еще 11 марта начала тенденцию проведения онлайн-концертов во время карантина. Тогда певица сняла первый онлайн-клип. Музыкальное видео на композицию "Самая красивая. NO STRESS" создали согласно всем нормам карантина: певица и танцовщицы снимали себя самостоятельно, не выходя из дома.

30 июня украинская исполнительница презентовала макси-сингл "Крылья" вместе с солистом группы INPLUS. Коллаборация двух талантливых музыкантов предшествовала случайная встреча в коридоре студии звукозаписи.

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