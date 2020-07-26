Скачать
Воскресенье, 26.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине будут по-новому лечить COVID-19
В Украине будут по-новому лечить COVID-19
День на Донбассе: ситуация под контролем, несмотря на 15 обстрелов противника
Ситуация на Донбассе под контролем, несмотря на 15 обстрелов
Матч Манчестер Сити - Реал под угрозой из-за коронавируса
Матч Манчестер Сити - Реал под угрозой из-за коронавируса
"Перед зрителями буду откровенной": Ксения Мишина призналась, почему решилась на участие в проекте "Холостячка"
Ксения Мишина рассказала о своих ожиданиях от проекта "Холостячка"

Светлане Тарабаровой - 30: лучшие клипы украинской артистки (Видео)

Светлане Тарабаровой - 30: лучшие клипы украинской артистки (Видео)
Обновлено 10:57 Сегодня Телеграф Фото: instagram
В воскресенье, 26 июля, известная украинская певица, композитор и автор песен Светлана Тарабарова празднует свое 30-летие. Обладательница национальной музыкальной премии "Песня года-2014" является довольно популярной украиноязычной певицей в стиле поп.

Родилась Светлана Тарабарова в Херсоне 26 июля 1990 года. В детстве мечтала стать водителем, но тяга к музыке все же победила, поэтому, после школы, девушка переехала в Киев учиться в Киевскую муниципальную академию эстрадного и циркового искусств.

Участвовала в "Фабрике звезд" под псевдонимом Алиса Тарабарова, где стала одной из самых ярких и талантливых участников проекта.

В 2016 году принимала участие в полуфинале нацотбора песенного конкурса "Евровидение 2016".

Когда-то в одном из интервью Светлана Тарабарова сказала: "Нам нужно всегда быть на светлой стороне, темноты хватает и без нас".

По случаю юбилея исполнительницы, мы предлагаем вспомнить лучшие песни и музыкальные клипы Светланы Тарабаровой.

"Вера сильна" - первый видеоклип Тарабаровой на сольном творческом пути. Видео-работа была представлена в рамках авторского музыкального online-проекта "8 недель откровений".

"Мені казково" - в этом клипе певица поражает в яркими образами и стильной хореографией. Трек, вошедший в альбом "23:25" певица решила экранизировать в стиле "нео-мюзикла". Съемки проходили в одном из киевских отелей, который, по сценарию, из обычного превращается в место волшебной вечеринки.

Особым этапом в музыкальной карьере Светланы Тарабаровой стала песня "Мы верим в любовь". Хит, написанный певицей летом 2013 года в солнечной Одессе.

"Мы верим в любовь" стал главным саундтреком, визитной карточкой романтической комедии режиссера Мариуса Вайсберга "Любовь в большом городе-3" (2014) и минисериала по мотивам известного фильма. В 2014 году Светлана Тарабарова получила национальную премию "Песня года".

Светлана Тарабарова первой еще 11 марта начала тенденцию проведения онлайн-концертов во время карантина. Тогда певица сняла первый онлайн-клип. Музыкальное видео на композицию "Самая красивая. NO STRESS" создали согласно всем нормам карантина: певица и танцовщицы снимали себя самостоятельно, не выходя из дома.

Американец Мозес Самни снял клип "Me In 20 Years" в Киеве (Видео)

30 июня украинская исполнительница презентовала макси-сингл "Крылья" вместе с солистом группы INPLUS. Коллаборация двух талантливых музыкантов предшествовала случайная встреча в коридоре студии звукозаписи.

Как сообщалось раньше, 40 лет назад ушел из жизни актер и музыкант Владимир Высоцкий. Предлагаем послушать десять песен Владимира Высоцкого, которые всегда будут актуальны.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Клип, День рождения, Песни, Светлана Тарабарова.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Комната желаний": Ольга Куриленко показала самые пикантные кадры (Фото)
02 Худеющим на заметку: сало способствует эффективному похудению
03 Ракицкий и Ко, празднуя победу, разбили Кубок России (Видео)
04 "Продавцам" должностей в Офисе президента вручили подозрение
05 Телеведущая "Утро в большом городе" вышла замуж за вице-премьер-министра Украины (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине немного снизился прирост COVID-19
В Украине немного снизился прирост COVID-19
Тропическое лето: прогноз погоды на 26-27 июля
Тропическое лето: прогноз погоды на 26-27 июля
Курс валют: почем можно купить доллар и евро
Курс валют: почем можно купить доллар и евро
26 июля - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
26 июля - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь