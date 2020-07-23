Американец Мозес Самни снял клип "Me In 20 Years" в Киеве (Видео)

На днях американский соул-исполнитель Мозес Самни представил видео к треку Me In 20 Years ("Я через 20 лет"), снятое в Киеве
Новый видеоролик появился на ютубе артиста и сразу же сумел привлек внимание меломанов. А все потому, что певец решил показать тему одиночества, которое могли испытать люди во время самоизоляции.
По сюжету видео понятно, что певец якобы переносится в будущее и пытается узнать у себя, действительно ли ему суждено быть одиноким.
Клип на песню "Me In 20 Years" был снят в темных цветах и достаточно мрачный. Он на удивление ярко отражает все настроения 2020 года.
Для съемок клипа артист приехал в столицу Украины. И хотя Киев, как таковой, не видно в кадрах, но в тоже время новый видеоролик был очень эмоциональным и особенным.
Напомним, музыкальный клип группы Little Big на песню Uno стал самым просматриваемым роликом на YouTube.