Американец Мозес Самни снял клип "Me In 20 Years" в Киеве (Видео)

Киева в новом клипе практически нет — две высотки и одна из квартир, в которой развиваются все события.

На днях американский соул-исполнитель Мозес Самни представил видео к треку Me In 20 Years ("Я через 20 лет"), снятое в Киеве

Новый видеоролик появился на ютубе артиста и сразу же сумел привлек внимание меломанов. А все потому, что певец решил показать тему одиночества, которое могли испытать люди во время самоизоляции.

По сюжету видео понятно, что певец якобы переносится в будущее и пытается узнать у себя, действительно ли ему суждено быть одиноким.

Клип на песню "Me In 20 Years" был снят в темных цветах и достаточно мрачный. Он на удивление ярко отражает все настроения 2020 года.

Для съемок клипа артист приехал в столицу Украины. И хотя Киев, как таковой, не видно в кадрах, но в тоже время новый видеоролик был очень эмоциональным и особенным.

Напомним, музыкальный клип группы Little Big на песню Uno стал самым просматриваемым роликом на YouTube.