Клип Little Big побил рекорд по просмотрам за всю историю "Евровидения"

Клип группы Little Big побил рекорд "Евровидения". Ролик на песню Uno набрал более 134 млн просмотров в YouTube.
Об этом сообщается на странице песенного конкурса в Twitter.
"Поздравляем российских Little Big! Сейчас Uno – самое популярное видео на канале Eurovision. Клип просмотрели более 134 млн раз", – говорится в сообщении.
Congratulations to Russia's Little Big!
Uno is now the most watched video EVER on the #Eurovision YouTube channel, with over 134,000,000 views
Find out who makes up the rest of the Top 5 pic.twitter.com/wbpv6vjF1z
— Eurovision Song Contest (@Eurovision) July 20, 2020
Клип стал самым популярным на YouTube-канале музыкального конкурса "Евровидение". Работа российских артистов обогнала клип израильской певицы Неты Барзилай на песню Toy.
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Отметим, что "Евровидение-2020" должно было пройти в Роттердаме, Нидерланды. Конкурс был отменен из-за пандемии коронавируса.
В следующем году "Евровидение-2020" все же состоится – организаторы приняли официальное решение провести музыкальное соревнование в городе, который готовился принимать "Евровидение-2020" – Роттердаме.
Напомним, в воскресенье, 19 июля, в Витебске состоялся гала-концерт торжественного закрытия XXIX Международного фестиваля искусств "Славянский базар-2020".