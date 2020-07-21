Клип Little Big побил рекорд по просмотрам за всю историю "Евровидения"

Музыкальный клип группы Little Big на песню Uno стал самым просматриваемым роликом на YouTube.

Клип группы Little Big побил рекорд "Евровидения". Ролик на песню Uno набрал более 134 млн просмотров в YouTube.

Об этом сообщается на странице песенного конкурса в Twitter.

"Поздравляем российских Little Big! Сейчас Uno – самое популярное видео на канале Eurovision. Клип просмотрели более 134 млн раз", – говорится в сообщении.

Congratulations to Russia's Little Big! Uno is now the most watched video EVER on the #Eurovision YouTube channel, with over 134,000,000 views Find out who makes up the rest of the Top 5 pic.twitter.com/wbpv6vjF1z — Eurovision Song Contest (@Eurovision) July 20, 2020

Клип стал самым популярным на YouTube-канале музыкального конкурса "Евровидение". Работа российских артистов обогнала клип израильской певицы Неты Барзилай на песню Toy.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LITTLE BIG (@littlebigband) 20 Июл 2020 в 7:37 PDT

Отметим, что "Евровидение-2020" должно было пройти в Роттердаме, Нидерланды. Конкурс был отменен из-за пандемии коронавируса.

В следующем году "Евровидение-2020" все же состоится – организаторы приняли официальное решение провести музыкальное соревнование в городе, который готовился принимать "Евровидение-2020" – Роттердаме.

Напомним, в воскресенье, 19 июля, в Витебске состоялся гала-концерт торжественного закрытия XXIX Международного фестиваля искусств "Славянский базар-2020".