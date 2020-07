Клип Little Big побил рекорд по просмотрам за всю историю "Евровидения"

Клип группы Little Big побил рекорд "Евровидения". Ролик на песню Uno набрал более 134 млн просмотров в YouTube.

Об этом сообщается на странице песенного конкурса в Twitter.

"Поздравляем российских Little Big! Сейчас Uno – самое популярное видео на канале Eurovision. Клип просмотрели более 134 млн раз", – говорится в сообщении.

Congratulations to Russia's Little Big!

Uno is now the most watched video EVER on the #Eurovision YouTube channel, with over 134,000,000 views

Find out who makes up the rest of the Top 5 pic.twitter.com/wbpv6vjF1z

— Eurovision Song Contest (@Eurovision) July 20, 2020