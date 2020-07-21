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Клип Little Big побил рекорд по просмотрам за всю историю "Евровидения"

Клип Little Big побил рекорд по просмотрам за всю историю "Евровидения"
Обновлено 15:53 Сегодня Телеграф Фото: instagram.com
Музыкальный клип группы Little Big на песню Uno стал самым просматриваемым роликом на YouTube.

Клип группы Little Big побил рекорд "Евровидения". Ролик на песню Uno набрал более 134 млн просмотров в YouTube.

Об этом сообщается на странице песенного конкурса в Twitter.

"Поздравляем российских Little Big! Сейчас Uno – самое популярное видео на канале Eurovision. Клип просмотрели более 134 млн раз", – говорится в сообщении. 

Клип стал самым популярным на YouTube-канале музыкального конкурса "Евровидение". Работа российских артистов обогнала клип израильской певицы Неты Барзилай на песню Toy.

 
 
 
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Публикация от LITTLE BIG (@littlebigband)

Артем Пивоваров проведет музыкальный экшн в online-формате

Отметим, что "Евровидение-2020" должно было пройти в Роттердаме, Нидерланды. Конкурс был отменен из-за пандемии коронавируса. 

В следующем году "Евровидение-2020" все же состоится – организаторы приняли официальное решение провести музыкальное соревнование в городе, который готовился принимать "Евровидение-2020" – Роттердаме.

Напомним, в воскресенье, 19 июля, в Витебске состоялся гала-концерт торжественного закрытия XXIX Международного фестиваля искусств "Славянский базар-2020"

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Все по теме:

Музыка, Евровидение, Песни, LITTLE BIG.

Автор:

Телеграф
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