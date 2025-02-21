Три действенных совета, как зарядить ноутбук во время отключений света

Это практические советы для всех

Время от времени украинцам отключают электроэнергию, это связано с тем, что Россия атакует объекты критической инфраструктуры. Это напрягает, особенно если для работы нужно использовать технику. Надо знать, как можно зарядить телефон, в частности, без розетки.

Если телефон еще способны зарядить даже самые простые модели повербанков, то с ноутбуком ситуация сложнее. Здесь нужно мощное устройство, потому что этот гаджет "съедает" большее количество энергии. Зато простой повербанк не только не зарядит ноутбук, но даже сам начнет от него заряжаться, пишет "УНИАН".

Важно обратить внимание на некоторые параметры. Так, для зарядки ноутбуков следует покупать повербанки, дающие напряжение 19-20 В.

Также они должны иметь емкость от 20000 мАч и более. Не забывайте посмотреть, имеют ли повербанки специальные разъемы, в частности USB-C Power Delivery (PD) или DC-выход.

Главное правило – узнать, подходит ли конкретный повербанк для вашей модели ноутбука. Здесь нужно обратить внимание на разъем, можете ли вы соединить оба устройства. Эти моменты можно спросить у продавца магазина, чтобы не ошибиться.

Автомобильный инвертор поможет зарядить устройство. Подключив инвертор к автомобильному аккумулятору, вы получите стабильный источник питания. Важно выбрать инвертор мощностью 150 Вт с чистой синусоидой.

Портативная электростанция. Компактные электростанции мощностью от 500 Вт обеспечат длительную работу не только ноутбука, но и другой техники. Они могут заряжаться от солнечных панелей.

Дополнительные советы:

Держите запасный аккумулятор для ноутбука.

Настройте энергосберегающий режим для продления времени работы

Уменьшите яркость экрана и выключите незадействованные функции

Регулярно храните важные документы

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