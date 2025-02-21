Три дієві поради, як зарядити ноутбук під час відключень світла

Це практичні поради для всіх

Час від часу українцям вимикають електроенергію, це пов'язано з тим, що Росія атакує об'єкти критичної інфраструктури. Це напружує, особливо якщо для роботи треба користуватися технікою. Треба знати, як можна зарядити, зокрема, телефон без розетки.

Якщо телефон ще здатні зарядити навіть найпростіші моделі повербанків, тож з ноутбуком — ситуація складніша. Тут потрібен потужний пристрій, бо цей гаджет "з'їдає" більшу кількість енергії. Натомість простий повербанк не лише не зарядить ноутбук, а навіть сам почне від нього заряджатись, пише "УНІАН".

Важливо звернути увагу на певні параметри. Так, для заряджання ноутбуків слід купувати повербанки, які дають напругу 19-20 В.

Також вони повинні мати ємність від 20 000 мАг і більше. Не забувайте подивитися, чи мають повербанки спеціальні роз'єми, зокрема, USB-C Power Delivery (PD) або DC-вихід.

Головне правило — дізнатися, чи підходить конкретний повербанк для вашої моделі ноутбука. Тут треба звернути увагу на роз'єм, чи можете ви сполучити обидва пристрої. Ці моменти можна запитати у продавця магазину, аби не помилитися.

Автомобільний інвертор також допоможе зарядити пристрій. Підключивши інвертор до автомобільного акумулятора, ви отримаєте стабільне джерело живлення. Важливо обрати інвертор потужністю від 150 Вт із чистою синусоїдою.

Портативна електростанція. Компактні електростанції потужністю від 500 Вт забезпечать тривалу роботу не лише ноутбука, але й іншої техніки. Вони можуть заряджатися від сонячних панелей.

Додаткові поради:

Завжди тримайте запасний акумулятор для ноутбука

Налаштуйте енергозберігаючий режим для подовження часу роботи

Зменшіть яскравість екрана та вимкніть незадіяні функції

Регулярно зберігайте важливі документи

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