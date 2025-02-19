Ваш телефон під час відключень може стати "донором" та зарядити інший смартфон

Це допоможе тим, хто в екстреній ситуації залишився без світла і повербанку

В Україні час від часу вимикають світло з різних причин. Тому може трапитись таке, що смартфон розрядився, а поруч павербанка, можна використати інший телефон як джерело живлення.

"Телеграф" розповідає, як це працює. І що потрібно для того, аби зарядити смартфон від іншого телефону.

Більшість сучасних смартфонів підтримують функцію реверсивної зарядки через USB OTG (On-The-Go). Це дозволяє передавати енергію з одного пристрою на інший.

Що потрібно для зарядки двома смартфонами

Кабель USB-C — USB-C (або відповідний адаптер, якщо один із телефонів має Micro-USB).

Смартфон із підтримкою OTG (у налаштуваннях може знадобитися ввімкнення цієї опції).

Покрокова інструкція, як зарядити телефон іншим пристроєм

Підключіть кабель до обох телефонів.

На телефоні-"донорі" підтвердьте дозвіл на передавання живлення.

Телефон, що розрядився, почне заряджатися.

У деяких флагманських моделях, наприклад, Samsung Galaxy чи iPhone (з MagSafe-аксесуарами), є можливість бездротової реверсивної зарядки. Достатньо покласти один смартфон на задню панель іншого, якщо функція активована.

Цей метод не замінить повноцінної зарядки, але допоможе протриматися до того, як знайдете повербанк.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому не можна розмовляти по телефону, коли він стоїть на зарядці.