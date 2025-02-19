Ваш телефон во время отключения может стать "донором" и зарядить другой смартфон

Это поможет тем, кто в экстренной ситуации остался без света и повербанка

В Украине время от времени выключают свет по разным причинам. Поэтому может случиться такое, что смартфон разрядился, а рядом с павербанком можно использовать другой телефон в качестве источника питания.

"Телеграф" рассказывает, как это работает. И что нужно для того, чтобы зарядить смартфон от другого телефона.

Большинство современных смартфонов поддерживают функцию реверсивной зарядки через USB OTG (On-The-Go). Это позволяет передавать энергию с одного устройства на другое.

Что нужно для зарядки двумя смартфонами

Кабель USB-C — USB-C (или соответствующий адаптер, если у одного из телефонов есть Micro-USB).

Смартфон с поддержкой OTG (в настройках может потребоваться включение этой опции).

Пошаговая инструкция по зарядке телефона другим устройством

Подключите кабель к обоим телефонам.

На телефоне-"доноре" подтвердите разрешение на передачу питания.

Разрядившийся телефон начнет заряжаться.

В некоторых флагманских моделях, например Samsung Galaxy или iPhone (с MagSafe-аксессуарами), есть возможность беспроводной реверсивной зарядки. Достаточно положить один смартфон на заднюю панель другого, если функция активирована.

Этот метод не заменит полноценную зарядку, но поможет продержаться до того, как найдете повербанк.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему нельзя разговаривать по телефону, когда он стоит на зарядке.