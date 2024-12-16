Прості поради, як зарядити ліхтарик, коли немає світла

Головне — бути підготовленим заздалегідь

В умовах тривалих відключень електроенергії ліхтарик стає критично важливим джерелом світла, однак навіть він не є безмежним резервом. Батарейки чи акумулятор можуть швидко вичерпати свій заряд, особливо якщо використовувати ліхтарик інтенсивно або постійно.

"Телеграф" розповість, як зарядити ліхтарик. Існує 5 методів.

Автомобільна зарядка

Найшвидший та найпростіший спосіб — використання автомобільного прикурювача. Алгоритм дій:

Підготуйте USB-адаптер для прикурювача;

Запустіть двигун автомобіля;

Підключіть ліхтарик через USB-порт;

15-20 хвилин роботи двигуна забезпечать повну зарядку.

Сонячна батарея

Екологічний та автономний варіант для тих, хто любить активний відпочинок:

Придбайте портативну сонячну панель;

Розмістіть її на відкритій сонячній ділянці;

Підключіть ліхтарик через перехідник.

За годину сонячного світла можна повністю зарядити пристрій. Ідеально підходить для туристів та мандрівників.

Power Bank

Класичне рішення для власників сучасних гаджетів:

Завчасно тримайте повністю заряджений power bank;

Підтримує майже всі USB-пристрої.

Місткість від 10000 до 20000 мАг дозволить зарядити ліхтарик 2-3 рази.

Ручний генератор

Унікальна технологія для справжніх survivalists. Не потребує зовнішніх джерел електроенергії. Працює за рахунок механічного обертання. Достатньо 3-5 хвилин активного обертання. Підійде для туристичних та аварійних ліхтариків.

Резервні батарейки

Завжди тримайте комплект звичайних батарейок. Підходять для більшості ліхтариків. Швидка заміна. Не потребують додаткових перехідників.

Раніше "Телеграф" писав, як розрахувати, скільки разів повербанк може зарядити телефон.