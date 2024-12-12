Як розрахувати, скільки разів повербанк може зарядити телефон

Один, два чи десять разів — на скільки зарядок вистачає різних типів повербанків

Один з найпростіших та доступних способів зарядити телефон під час відключень — використати повербанк. Його потрібно обирати за необхідною кількістю енергії, яку він може віддати.

Першочергово варто розрахувати, скільки гаджетів буде заряджатися та яка ємність їхніх акумуляторів. "Телеграф" розповість про це на прикладі звичайного смартфона.

Ємність акумулятора телефону зазвичай вимірюється в міліампер-годинах (мАг). Більшість сучасних смартфонів мають акумулятори ємністю приблизно від 2000 мАг до 5000 мАг. Підраховуючи, скільки разів зарядний пристрій може заряджати телефон, важливо застосовувати коефіцієнт корисної дії (часто близько 0,85), щоб врахувати втрати енергії під час процесу заряджання.

Формула розрахунку

Щоб оцінити, скільки разів павербанк може зарядити телефон, можна скористатися такою формулою:

Кількість зарядів= (Ємність Power Bank мАг ×0,85)/Ємність акумулятора телефону мАг

​Приклад розрахунку

Якщо у вас є

Повербанк ємністю 10 000 мАг

Телефон з акумулятором ємністю 4000 мАг.

Розрахунок буде таким:

Кількість зарядів=(10000×0,85)/4000 ≈ 2.13

Це означає, що павербанк може зарядити телефон приблизно 2 рази повністю.

Як визначити, що потягне Power Bank

5000 мАг — підходить для одноразової зарядки більшості смартфонів. Добре підходить для щоденного використання без сильної залежності від зарядки.

10 000 мАг — можна заряджати більшість смартфонів принаймні один або два рази.

20 000 мАг і більше — найкраще підходить для користувачів, яким потрібно заряджати кілька пристроїв або є тривале використання без доступу до стандартної зарядки.

Раніше "Телеграф" розповідав, що деякі повербанки можуть зарядити навіть ноутбук. Для цього він має відповідати певним характеристикам.