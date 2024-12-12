Как рассчитать, сколько раз повербанк может зарядить телефон

Один, два или десять раз — на сколько зарядок хватает разных типов повербанков

Один из самых простых и доступных способов зарядить телефон при отключениях — использовать повербанк. Его нужно выбирать по требуемому количеству энергии, которое он может отдать.

В первую очередь стоит рассчитать, сколько гаджетов будет заряжаться и какая емкость их аккумуляторов. Телеграф расскажет об этом на примере обычного смартфона.

Емкость аккумулятора телефона обычно измеряется в миллиампер-часах (мАч). Большинство современных смартфонов обладают аккумуляторами емкостью примерно от 2000 мАч до 5000 мАч. Подсчитывая, сколько раз зарядное устройство может заряжать телефон, важно применять коэффициент полезного действия (часто около 0,85), чтобы учесть потери энергии во время зарядки.

Формула расчета

Чтобы оценить, сколько раз павербанк может зарядить телефон, можно воспользоваться следующей формулой:

Количество зарядов = (Емкость Power Bank мАч ×0,85)/Емкость аккумулятора телефона мАч

​Пример расчета

Если у вас есть

Повербанк емкостью 10 000 мАч

Телефон с аккумулятором емкостью 4000 мАч.

Расчет будет следующим:

Количество зарядов=(10000×0,85)/4000 ≈ 2.13

Это означает, что павербанк может зарядить телефон примерно в 2 раза полностью.

Как определить, что потянет Power Bank

5000 мАч – подходит для одноразовой зарядки большинства смартфонов. Хорошо подходит для повседневного использования без сильной зависимости от зарядки.

10 000 мАч – можно заряжать большинство смартфонов по крайней мере один или два раза.

20 000 мАч и более – лучше всего подходит для пользователей, которым нужно заряжать несколько устройств или есть длительное использование без доступа к стандартной зарядке.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что некоторые повербанки могут зарядить даже ноутбук. С этой целью он должен соответствовать определенным характеристикам.