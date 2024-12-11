Повербанк поможет зарядить ноутбук во время отключений — три простых лайфхака

Зарядка от повербанка длится дольше, чем от сети

Зарядка ноутбука от повербанка стала актуальным вопросом для украинцев из-за регулярных отключений электроэнергии. Российские атаки на энергетическую инфраструктуру вынуждают искать альтернативные способы питания техники.

Для владельцев ноутбуков существует действенный способ продолжить работу – использование портативного зарядного устройства. "Телеграф" выяснил, как зарядить ноутбук от повербанка и о каких особенностях такой зарядки важно знать, чтобы не повредить технику.

Лайфхак 1: Выбираем правильный повербанк

Для безопасной зарядки ноутбука требуется специальный повербанк с определенными характеристиками. Устройство должно обеспечивать напряжение не менее 20 вольт, выходной ток от 2 ампер и мощность от 40 ватт. Емкость повербанка должна составлять не менее 20 000 mAh.

Перед покупкой следует проверить совместимость устройства с определенной моделью ноутбука. Цены на качественные повербанки для ноутбуков колеблются от 1500 до 7000 гривен.

Лайфхак 2: Подключаем через правильный разъем

Заряжать ноутбук можно двумя способами: через порт USB 3.1 (Type-C) или через специальный разъем питания. Для старых моделей ноутбуков понадобится дополнительный переходник.

Обычные порты USB версий 2.0 и 3.0 не подходят для зарядки, так как не обеспечивают достаточного напряжения. В современных ноутбуках USB Type-C порт обычно обозначен символом молнии или вилки.

Лайфхак 3: Соблюдаем правила безопасности

Рекомендуется выбирать устройства от проверенных производителей, которые имеют защиту от перепадов напряжения и избыточного заряда. Не следует использовать самодельные переходники или дешевые подделки – это может повредить аккумулятор ноутбука.

Зарядка от повербанка длится дольше, чем от сети, поэтому важно запастись терпением. Не рекомендуется заряжать аккумулятор ноутбука отдельно от устройства, поскольку это может привести к его повреждению.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, как выбрать зарядное устройство, чтобы оно быстро заряжало телефон и не вредило батарее. Неправильно выбранная зарядка увеличивает время, за которое батарея наберет энергию, и может повредить аккумулятор.