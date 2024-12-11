Повербанк допоможе зарядити ноутбук під час відключень — три прості лайфхаки

Заряджання від повербанка триває довше, ніж від мережі

Заряджання ноутбука від повербанка стало актуальним питанням для українців через регулярні вимкнення електроенергії. Російські атаки на енергетичну інфраструктуру змушують шукати альтернативні способи живлення техніки.

Для власників ноутбуків існує дієвий спосіб продовжити роботу пристрою – використання портативного зарядного пристрою. "Телеграф" з'ясував, як зарядити ноутбук від повербанка та про які особливості такого заряджання важливо знати, щоб не пошкодити техніку.

Лайфхак 1: Обираємо правильний повербанк

Для безпечного заряджання ноутбука потрібен спеціальний повербанк із певними характеристиками. Пристрій має забезпечувати напругу щонайменше 20 вольтів, вихідний струм від 2 ампер та потужність від 40 ватів. Ємність повербанка повинна становити не менше 20 000 mAh.

Перед купівлею варто перевірити сумісність пристрою з конкретною моделлю ноутбука. Ціни на якісні повербанки для ноутбуків коливаються від 1500 до 7000 гривень.

Лайфхак 2: Підключаємо через правильний роз'єм

Заряджати ноутбук можна двома способами: через порт USB 3.1 (Type-C) або через спеціальний роз'єм живлення. Для старих моделей ноутбуків знадобиться додатковий перехідник.

Звичайні USB-порти версій 2.0 та 3.0 не підходять для заряджання, оскільки не забезпечують достатньої напруги. У сучасних ноутбуках USB Type-C порт зазвичай позначений символом блискавки або вилки.

Лайфхак 3: Дотримуємося правил безпеки

Рекомендовано обирати пристрої від перевірених виробників, які мають захист від перепадів напруги та надлишкового заряду. Не варто використовувати саморобні перехідники чи дешеві підробки – це може пошкодити акумулятор ноутбука.

Заряджання від повербанка триває довше, ніж від мережі, тому важливо запастися терпінням. Також не рекомендується заряджати акумулятор ноутбука окремо від пристрою, оскільки це може призвести до його пошкодження.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, як обрати зарядний пристрій, щоб швидко заряджав телефон та не шкодив батареї. Неправильно обрана зарядка збільшує час, за який батарея набере енергію, та може пошкодити акумулятор.