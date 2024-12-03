Ноутбук не правильно показує заряд батареї — простий спосіб відкалібрувати

Батарея зношується з часом

Часті відключення світла можуть попсувати побутову техніку та батарею ноутбука. Точне відображення рівня заряду батареї у вашій операційній системі важливе, адже потрібно розуміти, на скільки його вистачає.

Не тільки через відключення, а й просто з часом ємність акумулятора може зменшитися, що призведе до розбіжностей у звітному рівні заряду. Для того, щоб рівень заряду відображався коректно, потрібно калібрувати батарею.

Як відкалібрувати батарею ноутбука

Підключіть ноутбук до зарядного пристрою та зарядіть його до 100%. Після повного заряджання тримайте його підключеним до мережі ще на 2 години, щоб переконатися, що акумулятор має стабільну температуру та повністю заряджений.

Перш ніж розрядити батарею, змініть налаштування живлення. Перейдіть до "Панелі керування" > "Обладнання та звук" > "Електроживлення". Налаштуйте ноутбук так, щоб він ніколи не переходив у режим сну або глибокого сну під час цього процесу. Відрегулюйте критичну роботу акумулятора для переходу в режим сну на низькому відсотку (1-5%), щоб запобігти неочікуваним завершенням роботи

Від’єднайте зарядний пристрій і користуйтеся ноутбуком у звичайному режимі, поки він повністю не розрядиться. Ви можете продовжувати використовувати його, доки він не вимкнеться через низький заряд батареї.

Після того, як ноутбук вимкнеться, залиште його відключеним принаймні на 5 годин. Це допоможе скинути внутрішній індикатор батареї.

Підключіть свій ноутбук і зарядіть його на 100% без перерви. Ви можете використовувати свій ноутбук під час цієї фази заряджання, але рекомендується уникати інтенсивного використання.

Після завершення калібрування поверніть будь-які зміни, внесені в налаштування живлення, до початкового стану для нормального використання.

Як часто потрібно калібрувати батарею ноутбука

Зазвичай рекомендується калібрувати батарею ноутбука кожні два-три місяці або щоразу, коли ви помічаєте значні неточності у звітах про батарею, як-от несподівані вимкнення, коли здається, що заряд залишився.

Раніше "Телеграф" розповідав, як підготувати ноутбук до відключень світла. Варто заздалегідь подбати про заряд.