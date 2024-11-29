Що робити, коли під час відключень немає інтернету: прості поради

Знадобиться лише два прилади

Черговий масований ракетний удар російської армії 28 листопада зруйнував критичну інфраструктуру України, внаслідок чого значна частина країни залишилася без електроенергії та інтернету. Тому і працювати в умовах блекауту стало важче.

"Телеграф" розповість, що робити, коли під час відключень немає інтернету. Це допоможе працювати тривалий час.

В Україні під час відключень світла домашній інтернет може працювати завдяки технології xPON, якщо роутер і ONU підключити до повербанка. Для мобільного інтернету універсального рішення немає, але працює національний роумінг.

xPON (пасивна оптична мережа) – це сучасний стандарт підключення до інтернету, який дозволяє значно знизити енергоспоживання пристроїв.

Завдяки цьому мережа може функціонувати навіть у разі відключення світла. Головна умова – під’єднати роутер та оптичний термінал (ONU) до повербанка. Це забезпечить стабільний інтернет-зв’язок для вашого дому.

Раніше "Телеграф" писав про прості поради, як працювати без світла.