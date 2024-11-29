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Що робити, коли під час відключень немає інтернету: прості поради

Автор
Марина Іщенко
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Відключення світла Новина оновлена 29 листопада 2024, 12:34
Відключення світла. Фото Колаж "Телеграф"

Знадобиться лише два прилади

Черговий масований ракетний удар російської армії 28 листопада зруйнував критичну інфраструктуру України, внаслідок чого значна частина країни залишилася без електроенергії та інтернету. Тому і працювати в умовах блекауту стало важче.

"Телеграф" розповість, що робити, коли під час відключень немає інтернету. Це допоможе працювати тривалий час.

В Україні під час відключень світла домашній інтернет може працювати завдяки технології xPON, якщо роутер і ONU підключити до повербанка. Для мобільного інтернету універсального рішення немає, але працює національний роумінг.

xPON (пасивна оптична мережа) – це сучасний стандарт підключення до інтернету, який дозволяє значно знизити енергоспоживання пристроїв.

Завдяки цьому мережа може функціонувати навіть у разі відключення світла. Головна умова – під’єднати роутер та оптичний термінал (ONU) до повербанка. Це забезпечить стабільний інтернет-зв’язок для вашого дому.

Раніше "Телеграф" писав про прості поради, як працювати без світла.

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#Світло #Лайфхак