Что делать, когда при отключениях света нет интернета: простые советы

Понадобится всего два прибора

Очередной массированный ракетный удар российской армии 28 ноября разрушил критическую инфраструктуру Украины, в результате чего значительная часть страны осталась без электроэнергии и Интернета. Потому и работать в условиях блекаута стало труднее.

"Телеграф" расскажет, что делать, когда во время отключений нет интернета. Это поможет работать длительное время.

В Украине при отключении света домашний интернет может работать благодаря технологии xPON, если роутер и ONU подключить к повербанку. Для мобильного интернета универсального решения нет, но работает национальный роуминг.

xPON (пассивная оптическая сеть) – это современный стандарт подключения к интернету, позволяющий значительно снизить энергопотребление устройств.

Благодаря этому сеть может функционировать даже при отключении света. Главное условие – подсоединить роутер и оптический терминал (ONU) к повербанку. Это обеспечит стабильную интернет-связь для вашего дома.

Ранее "Телеграф" писал о простых советах, как работать без света.