Что делать, когда при отключениях света нет интернета: простые советы
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Понадобится всего два прибора
Очередной массированный ракетный удар российской армии 28 ноября разрушил критическую инфраструктуру Украины, в результате чего значительная часть страны осталась без электроэнергии и Интернета. Потому и работать в условиях блекаута стало труднее.
"Телеграф" расскажет, что делать, когда во время отключений нет интернета. Это поможет работать длительное время.
В Украине при отключении света домашний интернет может работать благодаря технологии xPON, если роутер и ONU подключить к повербанку. Для мобильного интернета универсального решения нет, но работает национальный роуминг.
xPON (пассивная оптическая сеть) – это современный стандарт подключения к интернету, позволяющий значительно снизить энергопотребление устройств.
Благодаря этому сеть может функционировать даже при отключении света. Главное условие – подсоединить роутер и оптический терминал (ONU) к повербанку. Это обеспечит стабильную интернет-связь для вашего дома.
Ранее "Телеграф" писал о простых советах, как работать без света.