Ноутбук не правильно показывает заряд батареи – простой способ откалибровать

Батарея изнашивается со временем

Частые отключения света могут испортить бытовую технику и батарею ноутбука. Точное отображение уровня заряда батареи в вашей операционной системе важно, ведь нужно понимать, на сколько его хватает.

Не только из-за отключения, но просто со временем емкость аккумулятора может уменьшиться, что приведет к разногласиям в отчетном уровне заряда. Для того чтобы уровень заряда отображался корректно, нужно калибровать батарею.

Как откалибровать батарею ноутбука

Подключите ноутбук к зарядному устройству и зарядите его до 100%. После полной зарядки держите его подключенным к сети еще на 2 часа, чтобы убедиться, что аккумулятор имеет стабильную температуру и полностью заряжен.

Прежде чем разрядить батарею, измените настройки питания. Выделите "Панели управления" > "Оборудование и звук" > "Электропитание". Настройте ноутбук так, чтобы он никогда не переходил в спящий режим или гибернации во время этого процесса. Отрегулируйте критическую работу аккумулятора для перехода в спящий режим на низком проценте (1-5%), чтобы предотвратить неожиданные завершения работы.

Отключите зарядное устройство и используйте ноутбук в обычном режиме, пока он полностью не разрядится. Вы можете продолжать использовать его, пока он не выключится из-за низкого заряда батареи.

После того, как ноутбук выключится, оставьте его отключенным по крайней мере на 5 часов. Это поможет сбросить внутренний индикатор батареи.

Подключите ноутбук и зарядите его на 100% без перерыва. Вы можете использовать свой ноутбук во время этой фазы подзарядки, но рекомендуется избегать интенсивного использования.

После завершения калибровки верните любые изменения, внесенные в настройки питания, в исходное состояние для нормального использования.

Как часто нужно калибровать батарею ноутбука

Обычно рекомендуется калибровать батарею ноутбука каждые два-три месяца или каждый раз, когда вы замечаете значительные неточности в отчетах о батарее, например неожиданные отключения, когда кажется, что заряд остался.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как подготовить ноутбук к отключениям света. Следует заранее позаботиться о заряде.