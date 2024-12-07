Як обрати зарядний пристрій, щоб швидко заряджав телефон та не шкодив батареї

"Неправильна" зарядка уповільнює процес та пошкоджує акумулятор

В умовах регулярних відключень світла важливо, щоб зарядка телефону не займала багато часу. Важливу роль тут грає зарядний пристрій — найкраще використовувати той, що йде разом з телефоном. Проте деякі виробники не додають його до комплектації, або зарядка може загубитися, чи зламатися.

Про те, як обрати зарядний пристрій для телефону розповів сайт itechua. Неправильно обрана зарядка не лише збільшує час, за який батарея набере енергію, але й може пошкодити акумулятор.

Основні параметри, на які варто звернути увагу, обираючи зарядку — тип підключення і потужність. Майже всі сучасні смартфони мають USB Type-C, а от більш давні моделі можуть використовувати Micro-USB. На це треба звернути увагу при виборі нової зарядки.

Потужність — це ключовий показник зарядного пристрою, який вимірюється у Ватах (Вт). Саме він визначає швидкість заряджання смартфона. Проте важливо розуміти: навіть надпотужна зарядка не прискорить процес, якщо пристрій підтримує лише базову потужність. Яка потужність оптимальна для вашої моделі телефону можна дізнатися на сайті виробника

Важливими характеристиками також є Вольти та Ампери, які відповідають за стандарт швидкої зарядки. Для максимальної ефективності необхідна сумісність цих параметрів. Якщо зарядний пристрій не підтримує відповідний стандарт, заряджання буде повільним незалежно від заявленої потужності.

Найпростіший спосіб обрати зарядку — це придбати пристрій від виробника вашого телефону з відповідною потужністю. Однак такий підхід має свої недоліки: фірмові зарядки часто коштують дорожче за аналоги, не всі виробники продають їх окремо, існує ризик придбати підробку, а якість не завжди відповідає очікуванням.

Для економії коштів можна розглянути зарядні пристрої від перевірених виробників. Головне — переконатися у сумісності з вашим стандартом перед покупкою.

Варто розуміти, що якісні зарядні пристрої не можуть коштувати менш як 500 гривень. Дешевші варіанти зазвичай є підробками, які не лише не забезпечать заявлену потужність, але й можуть зашкодити пристрою.

При виборі адаптера живлення варто звертати увагу на технічні характеристики та підтримувані протоколи швидкої зарядки. Також важливу роль відіграє кабель: для високої потужності потрібен кабель на 6А, для стандартної — на 2А. Потужність кабелю має відповідати характеристикам адаптера, інакше швидкість заряджання буде обмежена.

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