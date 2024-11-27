На випадок відключень: як зберегти заряд на телефоні, вас здивує цей спосіб

Такий спосіб підійде як власникам iPhone, так і Android

Під час тривалих планових відключень світла або раптових аварійних часто можна опинитися в ситуації, коли на телефоні залишається мінімум заряду. На такі випадки є простий та швидкий лайфхак, щоб зберегти заряд батареї якомога довше.

Для цього необхідно виконати на телефоні лише одну дію – встановити чорні шпалери. Хоча лайфхак здається абсолютно непомітним, але він точно дієвий.

Якщо змінити яскраві або живі шпалери на телефоні просто на чорні, можна зберегти до 60%. Зокрема, це стосується OLED-екранів, які є в більшості нових моделей смартфонів. Такий спосіб підійде як власникам iPhone, так і Android.

Для тих, хто не хоче встановлювати чисто чорне тло, є альтернатива — чорні шпалери з різнокольоровими смугами. Така картинка також споживатиме менше заряду.

Цікаво, що червоний, синій, білий, зелений та інші кольори споживають більше енергії, ніж чорний. Тому ви можете міняти картинку з такими квітами на чорну, коли потрібно зберегти заряд.

