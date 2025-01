Українка виграла пісенний конкурс в Іспанії. Зал аплодував стоячи (відео)

Уже після визначення Наталії Степанської переможницею на зв'язок з нею вийшли найрідніші люди.

У середу, 1 січня, стало відомо, що українська співачка Наталія Степанська перемогла у шоу "Іспанія має талант" у 10 сезоні. Вона виконувала пісню We are the champions культового гурту Queen. Однак перформанс артистки був незвичним – у стилі опери, а після виступу зал аплодував стоячи від захоплення.

Як повідомляє місцеве видання Marca, Наталя Степанська була однією із трьох фаворитів серед глядачів. У цей перелік також потрапили урбан-танцювальний колектив Chibi Unity та переможці світового бітбоксу Sarukani.

Визначення переможця "впало на плечі" журі. Їх вибір зупинився на українці. Вона також була фаворитом ведучого.

"У мене немає слів. Я не знаю, що сталося. Дякую вам від щирого серця. Це неймовірно. Здається, я сплю. Я буду пам'ятати це все своє життя, дякую", – поділилася враженнями співачка.

Її виступ також високо оцінив один із членів журі Рісто Мехіде: "Чому ви перестали аплодувати… Я вперше бачу, що ліричний спів може виграти "Іспанія має талант", і я щасливий. Який чудовий номер, дякую".

Пізніше він також додав: "Я скажу вам одну річ. Перш за все, вітаю, але подивіться на те, що ви говорите, а це дуже важливо… Не існує нездійсненних мрій. Ви завжди можете їх здійснити".

Уже після визначення Наталії Степанської переможницею на зв'язок з нею вийшли найрідніші люди, які привітали з новим надбанням. Серед них була двоюрідна сестра співачки, яка говорила українською мовою.

Раніше "Телеграф" писав, де українські зірки зустрічають Новий 2025 рік.